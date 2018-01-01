Yıldırım'dan havada 'yeni yıl' kutlaması

ANKARA(AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Isparta'dan Ankara'ya dönüş yolunda "TC-IST" uçağının kokpitine girerek, pilotların hava trafik kontrol kulesiyle bağlantı kurduğu telsiz frekansından vatandaşların yeni yılını kutladı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım, havayoluyla Isparta'dan Ankara'ya gelirken özel uçak "TC-IST"in kokpitine girdi.

Pilotun arka kısmındaki koltuğa oturan Yıldırım, hava trafik kontrolörleri ile pilotlar arasında iletişimin sağlandığı frekanstan, seyir halindeki uçaklarda bulunan vatandaşların ve Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezi çalışanlarının yeni yılını kutladı.

Başbakan Yıldırım, frekans üzerinden "2018 yılına girmeye kısa bir zaman kaldı. Bütün uçuş personelinin, uçaklardaki yolcuların ve saha kontroldeki arkadaşların yeni yılını tebrik ediyorum. Yeni yılın ülkemize, milletimize huzur, barış ve kardeşlik getirmesini Mevlamdan niyaz ediyorum. Hayırlı uçuşlar diliyorum." mesajını paylaştı.

Kendisini Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne davet eden görevliye Yıldırım, "Teşekkür ederim, şu anda havadayız. İnşallah inişte bakarız. Bütün arkadaşlara selamlar, yeni senelerini tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz." dedi.

112 çalışanlarını ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, çeşitli programlar için geldiği Isparta'da 112 Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada 112 Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Yıldırım, çalışanların yeni yılını kutladı.

Gelen bir çağrıya cevap veren Yıldırım, "İyi akşamlar buyrun. Fatura soracaksınız. Numarayı alabilir miyiz?" dedi.

Daha sonra kendisini tanıtan Yıldırım, "Şu anda çağrı merkezinde arkadaşlarla yılbaşı öncesi ziyarette bulunuyoruz. Dolayısıyla senin çağrına cevap vermek de bize düştü." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, ziyaretin ardından 112 Çağrı Merkezi çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Muhabir: Sinan Uslu