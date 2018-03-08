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YPG/PKK'lı teröristler sivillerin bulunduğu araca saldırdı

Afrin kırsalındaki Cinderes bölgesinde teröristlerin, içerisinde biri çocuk 3 kişinin bulunduğu araca yönelik silahlı saldırısında yaralanan kadın, Türk askeri tarafından kurtarılarak Hatay'da tedavi altına alındı.

YPG/PKK'lı teröristler sivillerin bulunduğu araca saldırdı

Afrin kırsalındaki Cinderes bölgesinde teröristlerin, içerisinde biri çocuk 3 kişinin bulunduğu araca yönelik silahlı saldırısında yaralanan kadın, Türk askeri tarafından kurtarılarak Hatay'da tedavi altına alındı.

08 Mart 2018 Perşembe 16:16
YPG/PKK'lı teröristler sivillerin bulunduğu araca saldırdı

AFRİN (AA) - Suriye'nin Afrin kırsalındaki Cinderes yakınlarında YPG/PKK'lı teröristlerin güvenli bölgeye sığınmak isteyen sivillerin bulunduğu araca yaptığı silahlı saldırıda yaralanan kadın, Mehmetçik tarafından kurtarılarak Türkiye'ye getirildi.

Cinderes yakınlarındaki bir köyde yaşayan Suriyeli aile, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terörden temizlenen Deyr Ballut köyüne gelmek isterken YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısına uğradı.

İçerisinde biri çocuk üç kişinin bulunduğu araca açılan ateşte bir kadın yaralandı.

Yaralının yardımına Türk askeri yetişti. Çevre güvenliğini aldıktan sonra sivilleri güvenli bölgeye taşıyan Mehmetçik, yaralanan kadın ile ona refakat etmesi için bir kişiyi Hatay'a getirdi.

Yaralı kadın, Hatay'da tedavi altına alındı.

Muhabir: Cem Genco


Anahtar Kelimeler:
DünyaSaldırıTeröristYPG
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