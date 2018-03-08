YPG/PKK'lı teröristler sivillerin bulunduğu araca saldırdı

AFRİN (AA) - Suriye'nin Afrin kırsalındaki Cinderes yakınlarında YPG/PKK'lı teröristlerin güvenli bölgeye sığınmak isteyen sivillerin bulunduğu araca yaptığı silahlı saldırıda yaralanan kadın, Mehmetçik tarafından kurtarılarak Türkiye'ye getirildi.
Cinderes yakınlarındaki bir köyde yaşayan Suriyeli aile, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terörden temizlenen Deyr Ballut köyüne gelmek isterken YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısına uğradı.
İçerisinde biri çocuk üç kişinin bulunduğu araca açılan ateşte bir kadın yaralandı.
Yaralı kadın, Hatay'da tedavi altına alındı.
Muhabir: Cem Genco