'YPG/PKK'nın 'tank hendekleri' tuzağının arkasında kurmay akıl var'

ANKARA (AA) - ALİ KEMAL AKAN - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK'ya ait tüneller, çukurlar ve meskun mahallerdeki bubi tuzaklarının ele geçirilmesiyle, amaçlanan kirli planlar çökertilmeye devam ediliyor.

Afrin'de sivilleri kalkan yaparak sözde bir direniş ortaya koymaya çalışan YPG/PKK, "tank hendekleri" ile TSK ve ÖSO'ya zayiat verdirmeyi hedefliyor.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, AA muhabirine, Afrin dağları ve meskun mahalleri ile dağlara görece daha yayvan alanlarda YPG/PKK'nın oluşturduğu tahkimatın her birinin hem taktik hem operasyonel hem stratejik hem de jeostratejik anlamının bulunduğunu söyledi. Ağar, Afrin kırsalındaki tahkimatın, jeopolitik amaçlara hizmet eden jeostratejik bir karaktere sahip olduğunu vurguladı.

Afrin karasalında 26 Ekim 1918'de 1. Dünya Savaşı'nın son meydan muharebesinin yapıldığını anlatan Ağar, terör örgütünün söz konusu tahkimatlarının, Anadolu'nun Ortadoğu'da bir etki üretmesini engellemek üzere de yapıldığını belirtti."3 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğinde"

Afrin karasalında, Mehmetçik'in ortaya koyduğu taktik ile operasyonel ve stratejik hamlelerini etkisizleştirmek, durdurmak, yönlendirmek, kanalize etmek, kanalize ettiği noktalarda da imha etmek üzere söz konusu tahkimatların oluşturulduğunu dile getiren Ağar, şöyle konuştu:

"Burada amaçlananı görmeye başladık. Ele geçirilenler arasında tank hendekleri var. 3 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğinde. İrtibat hendeği değil bunlar. Tanklar için özel yapılmış hendekler. Neden bunları yapıyorlar? Hendeklerden geçemeyecek tankları ve diğer paletli-tekerlekli zırhlı unsurları istedikleri taraflara yönlendirerek oluşturdukları ölüm bölgelerinde tanksavarlarla, gelişmiş patlayıcılarla imha etmek istiyorlar. PKK'nın böyle bir niyeti ve maksadı var. Engeller, patlayıcılar, konvansiyonel ve sofistike silahlarla harekatı etkisizleştirmek istiyorlar. Ayrıca PYD/PKK terör örgütü sivilleri de canlı kalkan olarak kullanmayı sürdürüyor. Bunların hepsi bir araya geldiğince PKK'nın çok kalleşçe bir plan yaptığını görüyoruz."

Arkalarında kurmay bir akıl var

Afrin karasalında ortaya çıkarılan, ele geçirilen bu tahkimatta sadece eğitilmiş bir YPG/PKK'lı aklının bulunmadığına dikkati çeken Ağar, "YPG/PKK'nın bu denli bir tahkimat üretmesinin ardında bir kurmay akıl var." dedi.

Ağar, örgütün 5-6 yıllık bir çalışmayla Afrin'deki bu tahkimatı yaptığının anlaşıldığını kaydetti.