﻿
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Nisan 2017 Perşembe 12:56

Yurt dışına çıkacaklar dikkat

İçişleri Bakanlığı tarafından sınır kapılarına 10 Nisan 2017 tarihi itibarı ile gönderilen bir genelge üzerine istisnasız tüm Türk vatandaşlarının yurt dışı giriş ve çıkışlarında pasaportlarına damga vurulması zorunluluğu getirildi.

Yurt dışına çıkacaklar dikkat
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Yurt dışına çıkacaklar dikkat
   
   İçişleri Bakanlığı tarafından sınır kapılarına 10 Nisan 2017 tarihi itibarı ile gönderilen bir genelge üzerine istisnasız tüm Türk vatandaşlarının yurt dışı giriş ve çıkışlarında pasaportlarına damga vurulması zorunluluğu getirildi.
   Bu tarihten önceki uygulamaya göre, erkek Türk vatandaşlarından 20-40 yaş arasında olup da askerlik yaptığını belgeleyemeyen Türk vatandaşlarına damga zorunluluğu vardı. Askerlik yaptığını belgeleyenlerin pasaportlarına isteğe göre damga vurulurken, 40 yaş üstü erkek yolcuların pasaportlarına ise belge gösterme zorunluğu olmadan isteklerine göre damga vuruluyordu. Kadın vatandaşların ise hiç damga zorunluluğu yoktu ancak isterlerse pasaportlarına damga vuruluyorduYetkililer, 10 Nisan 2017’de İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge ile kadın erkek istisnasız tüm Türk vatandaşlarının giriş ve çıkışlarında pasoportalarına damga vurulması zorunluluğunun getirildiğini belirttiler.
Haberturk
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Yurt Dışı Pasaport
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muğla'da deprem Muğla'da deprem
Skandal paylaşımcı görevden alındı   Skandal paylaşımcı görevden alındı  
Zorla fuhuş yaptırdılar Zorla fuhuş yaptırdılar
4 aylık karısını başka bir erkekle yakaladı 4 aylık karısını başka bir erkekle yakaladı
İstanbul'da bugün bu yollar trafiğe kapalı İstanbul'da bugün bu yollar trafiğe kapalı
Fatih'in ünlü caddesi için flaş karar Fatih'in ünlü caddesi için flaş karar
Yukarı Çık

Muğla'da deprem
Muğla'da deprem

Haberi Oku