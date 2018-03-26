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Zeytin Dalı hedefine Tel Rıfat'la ulaşacak

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'den çıkarak işgal ettiği Tel Rıfat, Zeytin Dalı Harekatı'nın doğal uzantısı durumunda. İlçe sakini yüz binlerce sivil, topraklarının kurtarılmasıyla evlerine dönme imkanına kavuşacak.

Zeytin Dalı hedefine Tel Rıfat'la ulaşacak

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'den çıkarak işgal ettiği Tel Rıfat, Zeytin Dalı Harekatı'nın doğal uzantısı durumunda. İlçe sakini yüz binlerce sivil, topraklarının kurtarılmasıyla evlerine dönme imkanına kavuşacak.

26 Mart 2018 Pazartesi 17:07
Zeytin Dalı hedefine Tel Rıfat'la ulaşacak

ANKARA / AZEZ - Selen Temizer-Ömer Koparan-Adham Kako

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'den çıkarak işgal ettiği Tel Rıfat, Zeytin Dalı Harekatı'nın doğal uzantısı durumunda. İlçe sakini yüz binlerce sivil, topraklarının kurtarılmasıyla evlerine dönme imkanına kavuşacak. YPG/PKK, 2016 başlarında, Fırat Nehri'nin doğusunda işgal ettiği topraklar ile batısında bulunan Afrin'i karadan birleştirmek için arada kalan bölgeleri ele geçirmeyi amaçladı.

Afrin'den güneydoğuya, Menbiç'ten de batıya hamle yapan örgüt, Tel Rıfat ve Bab'ı alarak, hattı birleştirmeye çalıştı.

YPG/PKK, böylece Suriye-Türkiye sınırı boyunca kesintisiz hakimiyet kuşağı oluşturacaktı.

Teröristler, o dönem Türkiye ile ilişkileri krizde olan Rusya'nın yoğun hava desteğini alarak, Afrin'den güneydoğuya doğru yayıldı.

Afrin'den çıkan örgüt, muhaliflerin kontrolündeki Tel Rıfat ilçesi ve çevre köylerini hızla işgal etti.

Tel Rıfat, örgüt için kuzeyde oluşturacağı kesintisiz işgal hattında köprü vazifesi üstleniyordu.

Örgüt için Tel Rıfat-Menbiç bağlantısı

Terör örgütünün Suriye genelindeki sözde idari yapılanması "3 bölge ve 6 kanton"dan oluşuyor. Örgüt söz konusu yapıyı "Cezire (Haseke ve Kamışlı), Fırat (Kobani ve Tel Ebyad), Afrin (Afrin ve Şehba)" şeklinde ifade ediyor. İşgalde tuttuğu Rakka ilini, sözde özel statüde gösteriyor.

Örgüt, Tel Rıfat'tan başlayıp Menbiç'e uzanan hattı "Şehba kantonu" olarak adlandırıyor.

Ancak Tel Rıfat ve Menbiç arasındaki Bab ilçesi, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunuyor. Bu nedenle örgütü Tel Rıfat-Menbiç bağlantısını sağlayamıyor.

İlçenin nüfus yapısını değiştiriyor

YPG/PKK, Tel Rıfat'ı işgali sırasında yaklaşık 250 bin Arap sivili göçe zorlandı.

Tel Rıfatlılar, Fırat Kalkanı bölgesine komşu ve muhaliflerin kontrolünde bulunan Azez ilçesine sığındı.

Örgüt, işgalden sonra Tel Rıfat'a Afrin'den getirdiği Kürt aileleri yerleştirmeye başladı.

Halihazırda ilçede 15-20 bin civarı Kürt ve Arap yaşıyor. Ancak bunların yalnızca 700-800 kadarı Tel Rıfat'ın yerlisi olan Araplardan oluşuyor.

Bazı köyler Zeytin Dalı'nda geri alındı

AA muhabirlerinin derlediği bilgilere göre, halen YPG/PKK işgalinde olan yerleşim yerleri şunlar:

Tel Rıfat ilçe merkezi, Kefr Neye ve Deyr Cemal beldeleri, Minag, Harabişe, Babınnıs, Eksar, Zoyan,Tel İnip, El Coba, Hasin, Halisa, El Neyrabiyye, Şeyh Keyif, Tel El Madik, El Hassiye, Ta’ane, El Karmil köyü, Tel Cican, El Vardiyye, Suruç, Ümel Kura, El Vahşiyye, Marita, Tel Rehhal, Malika, Kiştiar, Tata Maraş, Teneb, Kefer Anton, El Vasıtıyye, Şavarga, Ayn Dakne, Maranaz, Hırbat Hayat, Kefer Nasih, Hassacık, Tel Şair, Tel Acar, Tel Karah, Ez Ziyyara, Fefin, Üm Hoş, Herbul, Ehras ve Şeyh İsa köyleri ile Garnata, El Vardiyye, Es Samuka, El Alkamiyye, Bir Harbul, El Beyluna, El Hib, Eş Şehhebiyye ve Şeyh Hilal çiftlikleri.

Öte yandan Zeytin Dalı Harekatı'nda Tel Rıfat'a bağlı Meryemeyn, Kefer Mez, Şavarighat el Caviz ve Anab köyleri gibi bazı yerleşimler teröristlerden kurtarılmıştı. Şeale köyünü ise harekattan cesaret alan ve daha önce Bab'a sığınan köylüler kendi imkanlarıyla geri almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alarak, bu harekatı hedefine ulaştıracağız." dedi.25.03.2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Trabzon 6. olağan il kongresinde yaptığı konuşmada, "İnşallah kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alarak, bu harekatı hedefine ulaştıracağız." demişti.

Tel Rıfat ilçesi sakinleri ve çok sayıda Özgür Suriye Ordusu mensubu, hafta sonu Zeytin Dalı Harekatı'yla topraklarının da kurtarılması için Suriye-Türkiye sınırındaki Azez'de gösteri düzenlemişti. TSK, İHA'ların kaydettiği görüntüleri kamuoyuyla paylaşmıştı.

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan ÖSO gruplarında çok sayıda Tel Rıfatlı bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
DünyaIşgalTel RıfatYPG/PKK
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