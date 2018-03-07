Bingöl'de deprem oldu, Bingöl 4.2 ile sallandı.. Son depremler

Son Dakika Deprem, Bingöl'de deprem oldu



Son Depremler. Bingöl'de sabaha karşı meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 4.2 olarak duyurdu.



Bingöl ve çevresi 4.2 büyüklüğündeki depremle sabaha karşı uyandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem saat 03.33 sıralarında Bingöl Merkez Güngören'de meydana geldi.



Yerin oldukça yakınlarında 5.3 KM derinliğinde oluşan ilk deprem vatandaşları uykuda yakaladı.Daha sonra aynı noktada 1.9 ve 2.1 şiddetinde artçı sarsıntılar meydana geldi. 3. artçı sarsıntının merkez üssü ise Bingöl Arıcılar olarak kaydedildi.Deprem Bingöl il merkezi başta olmak üzereile'a bağlıilçesine bağlı yerleşim alanlarında da hissedildi.Vatandaşlar arasında paniğe neden olan deprem Bingöl Karakoçan fay hattında oluştu. Depremin yıkıcı bir hasar vermesi beklenmiyor. Oldukça eski bir deprem kuşağında yer alan bölgede jeolojik açıdan bir süredir sessizlik olduğu biliniyor.