Org. Akar "Şehitlerin tek damla kanı yerde kalmayacak



Afrin çevresinde operasyonlar sürerken, TSK, şehit askerlerle ilgili açıklama yaptı. Orgeneral Hulisi Akar yaptığı açıklamada, 'Şehit ve gazilerimizin hiçbirinin tek damla kanı yerde kalmayacak' dedi..

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Şehit ve gazilerimizin hiçbirinin tek damla kanı yerde kalmayacak. Teröristlerle bunlara destek veren güç merkezleri mutlaka hüsrana uğratılacak." ifadesini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Akar, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Mücadeleye askerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve Özgür Suriye Ordusu mensupları ile omuz omuza en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla bir bütün halinde devam edilecek." ifadesini kullandı.

Akar, "Harekat esnasında tüm faaliyetler hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde icra ediliyor. Harekat bölgesinde kalan sivillerin temel ihtiyaçları özveriyle karşılanıyor. Sağlık hizmeti ile diğer yardım malzemelerinin ulaştırılmasına destek sağlanıyor." ifadesini kullandı.