Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
106123
ALTIN
161.431
DOLAR
3.8850
STERLİN
5.1496
EURO
4.5807
Maç öncesi trafiğe dikkat: Bu yollar kapalı olacak
Maç öncesi trafiğe dikkat: Bu...
Beşiktaş yarın tarihi maça çıkıyor
Beşiktaş yarın tarihi maça çıkıyor
Trabzonspor 3 puana son dakikada uzandı
Trabzonspor 3 puana son dakikada...
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları başlıyor
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları...
Beşiktaş-Porto maçına İspanyol hakem
Beşiktaş-Porto maçına İspanyol hakem

Duvarlara yazılan müstehcen yazılar vatandaşları bıktırdı

Bin grup magandanın duvarlara yazdığı müstehceh yazılar vatandaşları isyan ettirdi. Sivas'ta bir mahallede gençlerin duvarlara ve otomobillerin üzerine yazdıkları müstehcen yazılar mahalle sakinlerini canından bezdirdi.

Duvarlara yazılan müstehcen yazılar vatandaşları bıktırdı

Bin grup magandanın duvarlara yazdığı müstehceh yazılar vatandaşları isyan ettirdi. Sivas'ta bir mahallede gençlerin duvarlara ve otomobillerin üzerine yazdıkları müstehcen yazılar mahalle sakinlerini canından bezdirdi.

20 Kasım 2017 Pazartesi 11:28
Duvarlara yazılan müstehcen yazılar vatandaşları bıktırdı

Duvarlara yazılan müstehcen yazılar vatandaşları bıktırdı

Bin grup magandanın duvarlara yazdığı müstehceh yazılar vatandaşları isyan ettirdi. Sivas'ta bir mahallede gençlerin duvarlara ve otomobillerin üzerine yazdıkları müstehcen yazılar mahalle sakinlerini canından bezdirdi.

Edinilen bilgiye göre olay sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Çayyurt Mahallesinde meydana geldi. Vatandaşların ev ve arabalarına yazılan müstehcen yazılar mahalle sakinlerinin isyan etmesine neden oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan küçük yaştaki çocuk otomobilin yanına gelerek arabanın ön kaputuna müstehcen yazı yazdı. Müstehcen yazıyı yazdıktan bir süre sonra yanına arkadaşının gelmesiyle oradan ayrıldı. Daha öncesinde de duvarlara müstehcen yazı yazıldığını dile getiren mahalle sakinleri kendilerince bir çözüm bularak duvarları yeniden boyadı. Vatandaşların buldukları çözüm fayda etmeyince durumu polis ekiplerine haber verildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından işlem başlattı.

O MAGANDALAR BULUNSUN

Çayyurt Mahallesi sakinlerinden Kadir Arpacı, eşi ile markete gitmek için apartmanın garajından çıktıkları zaman bu yazılar ve resimlerlerle karşılaştıklarını söyleyerek, "Bu yazı ve resimleri görünce beynim sulandı. Herhalde Türkiye'de ve Sivas'ta yaşayan her ahlaklı babanın aynı şekilde tepki vereceğini zannediyorum. Hoş bir durum değil. O yazıyı yazarken karşılaşsak belki sinirli bir tepki vereceğiz. Bu çocuklara kızdığımız zaman kovduğumuz zaman adı çocukla uğraşma oluyor. Şu resimlere bir bakın. Biz mahalleli olarak bu sokak arasından çok sıkıntılıyız. Sırf bu olay yüzünden dün akşam buraya sokak lambası takıldı. Yani burası sanki kahvehane. Kahvehaneden daha beter. Baş edemiyoruz. Eşim balkona çıktığı zaman direk bu yazılar ile karşılaşıyor" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeğenine tecavüz eden imamdan akıllara zarar savunma
Yeğenine tecavüz eden imamdan akıllara zarar savunma
Bir yılda tam 7591 kez ceza aldılar, yine de uslanmadılar
Bir yılda tam 7591 kez ceza aldılar, yine de uslanmadılar
Komşusunun ölmediğini öğrenince çok üzüldü
Komşusunun ölmediğini öğrenince çok üzüldü
Kadın bomba uzmanının patlattığı çantadan kadın çamaşırları çıktı
Kadın bomba uzmanının patlattığı çantadan kadın çamaşırları çıktı
Zimmetçi müdürü atlar yaktı: Paraları at yarışına yatırmış
Zimmetçi müdürü atlar yaktı: Paraları at yarışına yatırmış
Bar sahibi kadına evinin önünde kurşun yağdırdılar
Bar sahibi kadına evinin önünde kurşun yağdırdılar
Kırmızı listede aranan kadın terörist öldürüldü
Kırmızı listede aranan kadın terörist öldürüldü
Hırsızlık çetesinden kendi üyelerine işkence
Hırsızlık çetesinden kendi üyelerine işkence

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim