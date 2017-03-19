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19 Mart 2017 Pazar 09:30

Manvgat'ta esrarengiz kaza: Kacarken otomobil altında kaldı

Genç kadını kovalayanlar az daha ölüme neden oluyordu, Manavgat'ta alkollü olduğu bildirilen 22 yaşındaki Simge A adlı genç kadın kendini kovalayanlardan kaçarken otomobil altında kaldı.

Manvgat'ta esrarengiz kaza: Kacarken otomobil altında kaldı
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Manvgat'ta esrarengiz kaza: Kacarken otomobil altında kaldı

Genç kadını kovalayanlar az daha ölüme neden oluyordu, Manavgat'ta alkollü olduğu bildirilen Simge A adlı genç kadın kendini kovalayanlardan kaçarken otomobil altında kaldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobilin önüne aniden çıkan kadın ağır yaralandı. Ağır yaralanan kadının, kimliği belirsiz birileri tarafından kovalanırken aniden yola fırladığı iddia edildi.
Kaza, sabah erken saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı istikametinden gelerek otogara gitmekte olan Zeki T.'nin kullandığı 07 RE 278 plakalı araç, otogar kavşağına 150 metre mesafede aniden yola fırlayan Simge A.'ya (22) çarptı. Kazada ağır yaralanan Simge A., Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılırken, yapılan kontrollerde omzunda ve kalçasında kırık olduğu, kafasına da darbe aldığı belirlendi. Alkollü olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Simge A., Manavgat Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde yer olmaması nedeniyle Side Özel Anadolu Hastanesine sevk edildi.
Kaza yapan otomobil sürücüsü Zekai T., polis tarafından gözaltına alınırken, babasını karşılamak için otogara giderken birkaç kişinin kovaladığı kadının aniden önüne fırladığını ve duramayarak çarptığını söyledi.

 
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