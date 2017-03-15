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15 Mart 2017 Çarşamba 18:13

Düğün masraflarını davetlilerden istediler

 Seba İnşaat’ın patronu Nedim Keçeli, 2003’te Ali Şen’in kızı Suzan Şen’den boşanmıştı

Düğün masraflarını davetlilerden istediler
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Düğün masraflarını davetlilerden istediler
   Seba İnşaat’ın patronu Nedim Keçeli, 2003’te Ali Şen’in kızı Suzan Şen’den boşanmıştı.2013’te model-oyuncu, Türkiye eski güzeli Gamze Karaman ile aşk yaşamaya başlamıştı.Sevgililer, 6 Mayıs’ta İtalya Venedik’teki San Clemente Adası’nda bulunan Belmond Cipriani Otel’de evlenecek.
   Venedik'teki lüks düğün için Nedim Keçeli'nin kesenin ağzını açtığı ve konaklama ile tüm diğer detaylar dahil yaklaşık 1 buçuk milyon TL ödeyeceği gündeme geldi. Buna göre Keçeli, 250 kişiyi çağırdıkları düğün için 80 bin Euro yani 320 bin lira karşılığında yolcu uçağı kiraladı.
   İddiaya göre Nedim Keçeli'nin, misafirlerinin transfer masrafları için de ekstra 20 bin Euro yani 80 bin lira ödedi. Lüks otelin 150 odasını 2 gecelik 60 bin Euro’ya yani 240 bin lira tutan Keçeli'nin düğün akşamı ve ertesi gün de düzenlenen partiler için de ekstra 15 bin Euro ödeyeceği öne sürüldü.
   Ancak Duymayan Kalmasın'ın özel haberine göre; düğünün davetlilerine organizasyon şirketinin son anda gönderdiği mail herkesi şoke etti.
  Mailde Karaman ve Keçeli çiftinin, mutluluklarına şahit olması için İtalya'ya çağırdıkları davetlilerden yol ve 770 ile 3 bin Euro arasında değişen konaklama ücretlerini kendilerinin karşılaması isteniyordu.


 
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Anahtar Kelimeler
Nedim KeçeliGamze Karaman
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