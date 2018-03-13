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Helin Avşar'a röntgenci şoku

Helin Avşar röntgenci şoku yaşıyor.

Helin Avşar'a röntgenci şoku

Helin Avşar röntgenci şoku yaşıyor.

13 Mart 2018 Salı 08:33
Helin Avşar'a röntgenci şoku

Helin Avşar'a röntgenci şoku

   Helin Avşar röntgenci şoku yaşıyor.Sanatçı Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, hayranı Ö. A.'nın mahallede kendisi hakkında sorular sorduğunu öğrendi.Helin Avşar en son 10 Kasım 2017 günü saat 18.00’da evindeyken Ö.A.’nın yaşam alanını gözetlediğini fark etti. Avşar’ın kendisini fark etmesi üzerine Ö.A sokaktan uzaklaştı. Savcılığa koruma talebinde bulunan Avşar’ın isteği kabul edildi. A.’nın Avşar’ın işyerine ve ikametine yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. A’nın ayrıca karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verildi.A.’nın “Tehdit ve kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçlarından üç yıla kadar hapsi istendi. Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberine göre şüpheli Ö. A., mahallede bulunan bir esnafa gelerek Helin Avşar’ı kastedip “Onunla görüşeceğiz. Beni işten kovdurttu. Ekmeğimle oynadı. Hesabımız bitmedi” şeklinde tehditvari kelimeler kullandı.

Sozcü

Anahtar Kelimeler:
Helin AvşarHülya Avşar
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