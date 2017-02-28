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28 Şubat 2017 Salı 08:11

Yeni sezonda kanalı belli oldu

  Uzun yıllardır gösterimde olan ve oynadığı her bölüm en çok izlenen dizi olan Kurtlar Vadisi veridiği araya son veriyor.

Yeni sezonda kanalı belli oldu
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Yeni sezonda kanalı belli oldu
   Uzun yıllardır gösterimde olan ve oynadığı her bölüm en çok izlenen dizi olan Kurtlar Vadisi veridiği araya son veriyor.
   Aralıksız her sezon yayın hayatında olan ancak bu sene bir türlü başlayamayan sevilen dizi yeni sezonda TRT 1 ekranlarında olacağı iddia edildi.
   Gelecek sezon Kurtlar Vadisi Pusu TRT 1'de kaldığı yerden devam edeceği de ileri sürüldü.Ayrıca Kurtlar Vadisi Darbe filmi çekilecek ve bunun da hakları TRT'ye  verilecek. Tüm dizi hayranları gelecek sezon yine Perşembe günleri dizisine kavuşacak. Fakat halen resmi anlaşmaların yapılıp yapılmadığı ile ilgili kanal yöntemi ve yapımcı şirket tarafından açıklanmadı.
 
 
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Kurtlar Vadisi
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