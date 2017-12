Jelena Karleusa'dan seksi yılbaşı pozu

Futbolcu Tosic'in karısı eşi Jelena Karleusa, yaptığı her hareketle her pozuyla olay oluyor.. Cesur kıyafet tercihiyle sık sık gündeme gelen Jelena bu seferde kırmızı derin dekolteli kıyafeti ile yılbaşı mesajı verdi.Sosyal medyadan hayranları tarafından çok beğeni alan Jelena Karleusa seksi kırmızı kıyafeti ile hayranlarının yeni yılını kutladı.