MHP'de istifalar sürüyor mu? Saffet Sancaklı'dan istifa için ilk kez konuştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın dün istifa etmesinin ardından, ikinci bir istifa haberine yalanlama geldi. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliğinden istifa ettiğine yönelik haberlerinin doğru olmadığını bildirdi. Genel Başkanlık yarışı sonrası ihraç edilen MHP'nin önemli isimlerinin, Anayasa değişikliği sürecinde AK Parti'ye verilen desteği yerden yere vururken dün yaşanan istifa parti içindeki huzursuzluğu gün yüzüne çıkardı. Tabandan gelen baskıları önemsemeyen Bahçeli yönetimi, TBMM oylamasında milletvekillerinin fire vermemesi için elinden geleni yaparken Saffet Sancaklı'nın da istifa ettiği haberleri gelmişti.Sancaklı, dün akşam bazı internet sitelerinde, partisinin MYK üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin haberler yapıldığını belirtti.Haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Sancaklı, bunların MHP'ye yönelik manipülasyonlar olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Sancaklı, "Atila Kaya'nın Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifasının üzerinden oyunlar oynanmaya çalışılıyor." dedi.