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Emekli maaş ödeme günleri değişti, milyonlarca emekli zor durumda kaldı

Kredi ve kredi kartı borçlarını maaş günlerine göre düzenleyen milyonlarca emekliye kötü haber. SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş günleri değişti

07 Kasım 2023 Salı 09:40
Emekli maaş ödeme günleri değişti, milyonlarca emekli zor durumda kaldı






Emekli maaş ödeme günleri değişti, milyonlarca emekli zor durumda kaldı


15 milyona yakın emekli vatandaşı ilgilendiren karar bu sabah duyruldu. Bankalara kredi ve kredi kartı borçları ile kira günlerini emekli maaşına göre düzenleyen emeklilerin maaş günlerini değiştiren Sosyal Güvenlik Kurumu, milyonlarca vatandaşı bankalarla karşı karşıya getirdi. Yeni maaş günü belli olan emekliler, kira günleri, bankalara olan borçlarını nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor. Emeklinin sırtına yüklenen borç gecikme bedeli ise vatandaşların şimdiden adeta kabusu oldu.

SGK, emeklilerin merakla beklediği kasım ayı ödeme tarihlerini duyurdu. SSK'lılar ve Bağ-KUR'lu emekliler için belirlenen maaş ödeme tarihleri belli oldu.


Emeklilerin merakla beklediği kasım ayı ödeme tarihleri açıklandı. 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK'lılar ve Bağ-KUR'lu emekliler için belirlenen maaş ödeme tarihlerini duyurdu.

Emekli vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda maaşlarını alacaklar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği kasım ayı emekli maaşı ödeme takvimi şöyle:

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

İKRAMİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyenin tarihi ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

Çalışmalarda sona geldiklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor" dedi.

Son Güncelleme: 07.11.2023 11:46
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