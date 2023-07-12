F İstanbul Gıda İhracat Fuarı kapılarını açtı



Fuar yaratacağı iş hacmi ile büyüyen Türkiye pazarında sektördeki katma değerli ihracat yapan, ilk defa yurt dışına ihracat yapacak zincir marketler ile buluşmak isteyen tüm üretici ve aracı firmalar için önemli bir kanal oluşturacak. Gıda sektöründeki en son trendlerin sergilendiği, yeni ürünlerin tanıtıldığı ve iş birliği olanaklarının keşfedildiği zengin bir deneyim sunulan fuarda, sektör devleri profesyonel alıcılar ile buluşuyor…

Fuar açılışında; İstanbul Valisi Davut Gül, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, Libya Ekonomi Bakanlığı heyeti, SO Fuar Grubu Kurucusu Özgür Sofuoğlu, yabancı ülke konsolosları, STK üyeleri, protokol ve çok sayıda basın mensubu yer aldı.

İstanbul Valisi Davut Gül: “Anadolu lezzetlerinin geleneksel tadını muhafaza etmemiz lazım. En önemlisi de coğrafi işaretlerini almamız lazım. Coğrafi işaret anlamında çok eksiğimiz var. Bu konunun çözümü hakkında önemli mesafe kat ettik. Son 2 senede çok önemli bir gelişme oldu. Daha düzenli kayıt altında okul ve merkezlerin entegre edilmesi ile birlikte bu sorunu ortadan kaldırabiliriz” açıklamasında bulundu.

2023 İLK DÖNEM İHRACATIMIZ 123,3 MİLYAR DOLAR

“Sektörel gelişmeleri yenilikleri takip etmek marka ve firma tanıtımını artırmak işbirliklerini güçlendirmek yeni iş fırsatları anlaşmalar yapmak için fuarlar en önemli araçtır. Fuarlar özellikle yeni kurulan ve ihracata atılmak isteyen firmalar için de bir başlangıç noktasıdır öte yandan mevcut ihracatı çeşitlendirmede yol arayan Kobiler bu faaliyetlerini geliştirmek için fuarlara ağırlık vermeli. 2022 yılında ekonomimiz yüzde 5,6 büyüme kaydederken ihracat da yüzde 12,9 artarak 254,2 milyar dolara ulaşmıştır. Dünyanın her yerine ihracat yapan ülke durumuna geldik. 2022 yılında toplam 229 ülkeye ihraç eden bir durumdayız. Dünya ekonomisinde yüzde 0,5 olan ihracat payımız yüzde 1,02 düzeyine yükseldi. 2023 yılı ocak haziran döneminde ise mal ihracatımız 123,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Gıda sektörü de ülkemiz ihracatı açısında büyük önem arz etmektedir. Gıda ve tarım ürünleri ilk kez 20 milyar seviyesinin üstüne çıktı. 2022 yılında gıda ihracatımız yaklaşık 30 milyar doları buldu. Bu cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamıdır. Uluslararası ticarette rekabet gücü ve katma değeri yüksek teknolojili marka ve inovasyona dayalı malların ihracatımızdan daha fazla pay almasını sağlamak. Pazar ürün ve çeşitlendirmesi yoluyla ihracatımızı artırmak ve ülkemizi küresel değer zincirindeki konumunu güçlendirmek öncelikli amacımız. Fuar bu kapsamda, yaratacağı iş hacmi ile büyüyen Türkiye pazarında sektördeki katma değerli ihracat yapan tüm üretici ve aracı firmalar için önemli bir kanal oluşturacak” şeklinde konuştu.

TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl: Ülkemizin birçok konuda son 20 yılda inanılmaz şekilde atak yaptığını hepimiz görüyoruz. Ama gelişen dünyada artık çok çok önemli bir şey var, Gurme Turizmi ve Gıda İhracatı. Sektör duayeni SO Fuar Grubu Kurucu Özgür Bey ile bu sene 2. sini düzenledik. Fuarımıza 500 firma katılıyor. Bunun 20 ülkeden 150’ ye yakını yurt dışından geliyor. Bizim için çok önemli hem lezzetlerimizi hem gıdamızı hem ülkemizi tanıtıyoruz. Fuar etkinlikleri kapsamında yarın TÜRES etkinlik sahnesinde oturumlar düzenlenecek. Yapay etten yemeğin, dijitalinden ihracatından franchising, bayilik vermesinden burada birçok oturum yapılacak. Artık Türkiye dünyadaki en önemli gıda ihracatı yapan ülkelerin başında gelecek.

1000’İN ÜZERİNDE MARKA, 100’E YAKIN ÜLKE KATILIMI

Güney Asya ve Güney Amerika pazarlarını hedef alan fuar; Avrupa, BDT, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’nun yanı sıra uzak ülkelerden sektör devlerini profesyonel alıcılar ile buluşturuyor. 100’ e yakın ülkeden toplam 15 bin profesyonel ziyaretçiyi ağırlayacak fuar; gıda sanayisinde faaliyet gösteren 1000’den fazla markaya “müşteri eşleştirme programları” ile yeni ticari bağlantılar kurma fırsatı sunacak. Ayrıca 6 ve 7. hollerde yer alan teknoloji firmaları gıda üretiminin son trendlerini 3 gün boyunca ziyaretçilere tanıtacak.

E-Ticaret sitelerinin, zincir marketlerin, gıda ihracatçıları, üreticileri ve distribütörlerinin, toptancıların ve firmaların ziyaret edeceği fuar,14 Temmuz’a kadar gıda sanayinin tüm paydaşlarının katılımına açık olacak.

F İstanbul Fuarı Hakkında:

SO Fuar Grubu bünyesinde yer alan Federal Fuar ve Kongre Yönetimi şirketi tarafından düzenlenen F İstanbul Fuarı, 12-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi, Yeşilköy’de gerçekleştirilecek. Klasik ihracat pazarlarımız Avrupa, BDT, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’nun yanı sıra uzak ülkeler stratejisi çerçevesinde bu yıl Güney Asya ve Güney Amerika pazarlarını hedef alan fuara; 96’dan fazla ülkeden toplam 15 bin profesyonel ziyaretçi bekleniyor.

