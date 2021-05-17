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GEN Halka arz için SPK'ya başvurdu

Türkiye’nin önde gelen yerli ilaç üreticisi Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:04
GEN Halka arz için SPK'ya başvurdu

GEN Halka arz için SPK'ya başvurdu

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GEN), şirket paylarının halka arzına ilişkin İzahnamenin onayı için SPK’ya başvuruda bulundu. 

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından yapılan açıklamada şirket paylarının halka arzında, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemlerinin birlikte kullanılacağı kaydedildi. 

OYAK Yatırım liderliğinde gerçekleşecek olan halka arzın, halka açıklık oranı yüzde 20,83 olarak belirlenirken, ek satış hakkının kullanılması durumunda ise bu oranın yüzde 22,92’ye çıkacağı iletildi.

Sabit Fiyat ile Talep Toplama yöntemiyle yapılması planlanan halka arzda, mevcut tüm ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak bedelli sermaye artırımı yöntemiyle halka arz edilecek payların nominal değerinin 50 milyon TL olacağı kaydedildi. Bu miktar, toplam halka arzın yaklaşık yüzde 80’lik bölümünü oluşturuyor. GEN’in mevcut ortak satışı kapsamında halka arz edilecek paylarının nominal değeri ise 12,5 milyon TL’dir. GEN’in toplam halka arz edilen paylarının nominal değeri 62.500.000 TL olup, fazla talep gelmesi halinde ortak satışı kapsamında 6,3 milyon TL nominal değerli payların halka arz edilecek pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. Ek satışın gerçekleşmesi halinde toplam 68.750.000 TL nominal değerdeki paylar halka arz edilecektir. 

GEN, GLOBALDEKİ ALANINI GENİŞLETTİ

‘Gelecek GEN’e Gelecek’ sloganı altında, karşılanmamış sağlık ihtiyaçlarına, nadir hastalıklara ve özel tedavi alanlarına yönelik yenilikçi ürün ve çözümleriyle 23 yıldır Türk ilaç sektöründe kendine sağlam bir yer edinmiş olan GEN, yerli üretim gücü, yatırımları ve sektöre getirdiği yeniliklerle Türkiye’yi geleceğe davet ediyor.

Kuruluşundan itibaren istikrarlı ve hızlı bir büyüme kaydeden GEN, Ankara’da 40.000 m2’lik bir alana kurulmuş olan GMP sertifikalı üretim tesisi, AR-GE merkezi, dünya çapında 500 kişilik alanında uzman kadrosu ve 10 farklı ülkeden 20 partneri ile sağlık paydaşlarına hizmet veriyor. 2019 yılında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın akredite ettiği Ar-Ge merkezine ek olarak Hacettepe Teknokent’te bulunan Elixir İlaç Araştırma ve Geliştirme firmasını da bünyesine katan GEN, inovatif çözümler üretme konusunda önemli bir ivme kazandı. Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Trabzon, Azerbaycan ve Kazakistan ofisleri bulunan firma, küresel ofislerine Rusya, Almanya ve Özbekistan’ı da ekleyerek, 2020 gibi zorlu bir yılı yeni ve cesur adımlarla tamamlamayı başardı. 

SAĞLIK İHTİYAÇLARINA NADİR ÇÖZÜMLER!

Türkiye’nin nadir çözümler firması rolünü üstlenen GEN, sektöre yaptığı yatırımlarla karşılanmamış sağlık ihtiyaçlarına cesur çözümler sunuyor. GEN, başta Nöroloji, Onkoloji, Metabolizma ve Pediatrik branşlar olmak üzere Hematoloji, Endokrinoloji ve Nefroloji gibi branşlarda, ender görülen hastalıkların tedavisinde ve bu hastalıklara bağlı olarak gelişen fonksiyon bozukluklarının giderilmesinde kullanılan ürünleriyle hizmet sağlıyor. Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği’ne (AİFD) üye olan tek yerli ilaç firması olarak sektördeki farklılığını koruyan GEN, global çapta çözümlenememiş bir sağlık sorunu olan Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılacak inovatif bir tedavi geliştirmek için Hollanda merkezli ilaç şirketi Sulfateq ile anlaşma imzaladı. GEN ayrıca, bazı özel hastalık alanlarında ihtiyaç sahiplerinin gen terapisine erişimi için Orchard Therapeutics ile ortaklık anlaşmasına imza attı.

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GenGen Halka ArzSPK
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