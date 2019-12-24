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İZODER, 2019’un altıncı ‘Yalıtım Semineri’ni Tekirdağ’da düzenliyor

Anadolu’da ‘Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri’ düzenlemeye başlayan İZODER, 13’üncü seminerini Tekirdağ’da gerçekleştiriyor.

24 Aralık 2019 Salı 09:56
İZODER, 2019’un altıncı ‘Yalıtım Semineri’ni Tekirdağ’da düzenliyor

İZODER, 2019’un altıncı ‘Yalıtım Semineri’ni Tekirdağ’da düzenliyor

Türkiye genelinde yalıtım bilincini artırmak, kamu ile sektör temsilcilerini buluşturmak ve vatandaşlara çözüm önerileri sunmak amacıyla Anadolu’da ‘Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri’ düzenlemeye başlayan İZODER, 13’üncü seminerini Tekirdağ’da gerçekleştiriyor.
 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliği protokolü çerçevesinde 2019 yılının altıncı ve son seminerini düzenlediklerini belirten İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pelesen, “Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz seminerlerin gördüğü yoğun ilgiden oldukça memnunuz. Bu seminerlerle amacımız, yalıtım sektörünün tüm bileşenlerini ve taraflarını bir araya getirmektir. İZODER olarak, yalıtım bilincini artırmak ve farkındalık yaratmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği), ‘Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri-Tekirdağ’ı; Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü iş birliği ile 26 Aralık Perşembe günü Ramada By Wyndam Tekirdağ’da düzenliyor. Seminere, kamu ve sektör temsilcileri ile alanında uzman isimler konuşmacı olarak katılıyor.


BONUS, BTM, ODE ve STRATA sponsorluğunda düzenlenen seminerde; öğretim üyeleri, mimar, mühendis ve STK temsilcilerinden oluşan sektörün tüm bileşenleri ve tarafları bir araya gelecek.

Anahtar Kelimeler:
İZODERİZODER 2019
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