Netaş, ZTE ve Turkcell’den Dünya Rekoru

Optik İletim Hatlarında Yüksek Hızda En Uzun Mesafe Rekoru Kırıldı. Bilgi ve iletişim teknolojileri çözümleri alanında dünya genelinde lider bir tedarikçi olan ZTE, Türkiye’nin önde gelen telekomünikasyon şirketi Netaş ve Türkiye’nin lider operatörü Turkcell 6 Şubat’ta İstanbul’da gerçekleştirilen testlerde iş birliği yaparak yeni bir rekora imza attı. Gerçekleştirilen test ile tek taşıyıcılı 800G veri hızıyla rejenerasyon kullanılmadan 2000 km iletim mesafesine ulaşıldı.

Türkiye, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan eşsiz bir coğrafi konumda bulunmaktadır. Türkiye'nin bu geniş coğrafyasını kapsayan önemli operatörlerden biri olan Turkcell; 40 milyonun üzerinde abonesi için yüksek kaliteli sabit ve mobil servislerle iletişimi sağlamakta, aynı zamanda 5 Avrupa ve 7 Doğu sınır çıkışıyla uluslararası hizmet sunmaktadır. Bu stratejik konum, optik ağlarda uzun mesafeli iletimi kritik bir ihtiyaç haline getirmektedir.

Dijital İpekyolu’nun öncüsü olmayı hedefliyoruz

Uzak mesafe iletiminde bir kilometre taşını geride bıraktık

"Turkcell olarak, Türkiye'nin Avrupa ve Asya kıtalarını birleştiren eşsiz konumundan yararlanarak, doğu ve batı arasındaki dijital ipek yolunun öncüsü olmayı hedefliyoruz. Turkcell olarak ZTE ile yapılan bu iş birliği sayesinde, yüksek kapasitelerdeki veriyi uzak mesafede kesintisiz bir şekilde iletilebileceğiz" dedi.

Netaş Telekom İş Birimi Genel Müdürü Bülent Elönü, "Turkcell’le gerçekleştirdiğimiz bu testlerde Netaş ve ZTE olarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktık. Öncü teknolojilerimizle küresel sektörde önemli iş ortağımız olan Turkcell’in altyapısını güçlendirmede oynadığı rolden gurur duyuyoruz. 2022 yılında Turkcell’le birlikte Bursa’da kurmuş olduğumuz dünyanın ilk ultra geniş bant şebekesinden sonra, uzak mesafe iletiminde de Turkcell’le birlikte yeni bir dünya rekoruna imza attık" dedi.

Testlerde ZTE’nin ZXONE 9700 adı verilen optik transmisyon ürünüyle birlikte sektörün ilk takılabilir ve ticari 800G modülü kullanıldı. Kompakt boyutu ve üst düzey entegrasyon yeteneği ile öne çıkan bu çözüm, önceki nesil 800G çözümü ile karşılaştırıldığında, gigabit başına güç tüketimini yüzde 68 oranında azaltıyor ve ayrıca işletim ve bakım maliyetlerini düşürüyor. Bu stratejik yaklaşım, Turkcell'in Sürdürülebilirlik Politikasına uyumlu bir şekilde çevre dostu ve düşük karbonlu şebekeler kurma hedefine ulaşmasına yardımcı oluyor.

ZTE ve Netaş; ZTE’nin dünya çapında kullanılan Telekom ürünleri ve yeni nesil çözümleriyle küresel pazarda Telekom operatörlerinin teknoloji altyapısındaki payını her geçen gün artırmakta ve uzun mesafelerde yüksek hızlı veri iletim ihtiyaçlarını karşılamaktadır.