Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Superfresh’in gıda güvenliği TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi ile tescillendi

Dondurulmuş gıda sektörünün lider markası SuperFresh, gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarıyla TSE-Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandı.

12 Temmuz 2020 Pazar 11:17
Superfresh’in gıda güvenliği TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi ile tescillendi

Superfresh’in gıda güvenliği TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi ile tescillendi

Dondurulmuş gıda sektörünün Türkiye’de lider markası SuperFresh, Covid-19 tedbirleri kapsamında sanayi tesislerinde alınması gereken önlemleri eksiksiz bir şekilde yerine getirerek, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından verilen Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandı.

Tedarik aşamasından son tüketiciye kadar tüm önlemler alındı

Kuruldukları ilk günden bu yana üretim sürecini; tedarik aşamasından son tüketiciye kadar yüzde 100 kontrol altında tuttuklarını söyleyen Kerevitaş Tedarik Zinciri ve Üretim Başkan Yardımcısı Saadettin Atilla şunları söyledi: “Dondurulmuş gıda sektöründeki lider markamız SuperFresh, 50 yıllık tarihi boyunca tüm ürünlerini kaliteli, sağlıklı ve güvenli bir tedarik altyapısıyla sunmaya özen gösterdi ve buna devam ediyor.

Fabrikalarımız yüksek standartlı gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarına sahip. Koronavirüsle mücadele kapsamında, tüm yasal gereklilikler, ulusal ve uluslararası otoritelerin tavsiyelerine uygun şekilde ilk günden bu yana tüm tesislerimizde uygulanıyor. Fabrikalarımız devletimizin resmî kurumları tarafından birçok kez denetlendi ve uygunluk aldı. Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ne sahip olmamız gıda güvenliği alanındaki başarımızı tescillendirdi.”

SuperFresh Hakkında

Borsa İstanbul’a kote en büyük ikinci gıda şirketi olan ve dondurulmuş gıdanın yanı sıra margarin pazarında da liderliğini sürdüren Kerevitaş çatısı altında bulunan SuperFresh, Türkiye’de dondurulmuş gıda pazarının 28 yıldan bu yana lider markası konumunda yer alıyor. Sektördeki yenilikçi tutumu, kalite ve hijyene verdiği önemle, Türk tüketicisini dondurulmuş sebzelerden pizzaya, milföyden konserve mısıra kadar birçok ürünle tanıştıran SuperFresh, toplam 128 farklı ürünüyle dondurulmuş gıda pazarının en zengin ürün çeşidine sahip.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şekerbank’tan 3 ay taksit ertelemeli bayram kredisi
Şekerbank’tan 3 ay taksit ertelemeli bayram kredisi
Sağlık Sektörünün En İyi Web Sitesi Fark Yaratan Eller
Sağlık Sektörünün En İyi Web Sitesi Fark Yaratan Eller
Dijital pazarlama yüzde 33 daha etkili
Dijital pazarlama yüzde 33 daha etkili
Bilgen: “EYT’liler, 5 müteahhide değişiliyor mu?”
Bilgen: “EYT’liler, 5 müteahhide değişiliyor mu?”
Süpermarket
Süpermarket
Türk pizzası ile pandemiye rağmen Temmuz ayında 5 yeni şube
Türk pizzası ile pandemiye rağmen Temmuz ayında 5 yeni şube
Asansör güvenliği için renk etiketlerine dikkat
Asansör güvenliği için renk etiketlerine dikkat
BUBA Ventures, Hasbiotech’i Satın Aldı.
BUBA Ventures, Hasbiotech’i Satın Aldı.
Toplum bilincinin gelişmesi ile yerel işletmelere ilgi artıyor
Toplum bilincinin gelişmesi ile yerel işletmelere ilgi artıyor
PTTBank'tan koronavirüs salgını döneminde vatandaşlara büyük destek
PTTBank'tan koronavirüs salgını döneminde vatandaşlara büyük destek

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim