Türkiye Kreatif Endüstrilerde 80 Milyar Dolar Hedefliyor





Türkiye kreatif endüstrileri, dünya genelindeki hacmin %10’unu oluşturarak 16 farklı sektörde 1.500.000 kişiye istihdam sağlıyor ve yılda 31 milyar dolarlık bir hacim üretiyor. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin himayesinde faaliyet gösteren TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi, Türkiye'deki binlerce firmayı anayasa ile belirlenmiş çerçevede temsil eden önemli bir kamusal sivil toplum kuruluşu olarak 2024 – 2026 Dönemi Başkanlık Divanı seçimlerini gerçekleştirdi.

YENİ MECLİS YÖNETİMİ BELİRLENDİ

TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay ve İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ile 31 Ocak 2024 tarihinde İstanbul TOBB binasında gerçekleşen seçimde, TATU Yaratıcı Çözümler İletişim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ata Kavame oybirliğiyle, BKIW Kreatif Reklam A.Ş. YKB Berat Kuzu da oybirliğiyle Başkan Yardımcılığı’na seçildi.

Türkiye kreatif endüstrilerin alt sektörlerini temsil eden STK, kurum ve kuruluşlardan oluşan meclis; Acun Medya, BİROY, Bi'Şeyler Digital, BKFA Reklam Hizmetleri, Borusan Contemporary, Burcu Biricik, Calling Mag, Elçin Sümer, ETMK, FCB Art Grup, GDD Art, Gentelman Dergisi, Grafi2000, GMK, İdealist, İKSV, Kreaksa, Lighthouse, Mahşer-i Cümbüş, Moda Tasarımcıları Derneği, MSF, Nej Fashion, Netco, Netflix, OGM, Reklamcılar Derneği, Reklam Yaratıcıları Derneği, Salt, TAFF, Tan Sağtürk Akademi, Tatu Yaratıcı Çözümler, Tiyatro Kooperatifi, TESDER, TOGED, Türk Yayıncılar Birliği, YAKEM, YEKON, YEPUD, X Media ve Zorlu PSM kurumlarından oluşan 40 üyesi ile seçimlerini gerçekleştirdi.

ÖNCELİK GÜÇLÜ BİR ENDÜSTRİHEDEF 80 MİLYAR DOLAR ÜRETİM

Toplantıda meclisin yeni dönemine ilişkin konuşan Başkan Ali Ata Kavame, "Yeniden bu önemli göreve seçilmekten dolayı büyük bir onur duyuyorum. Yeni dönemde kreatif endüstrilerimizi ulusal ve uluslararası alanda daha da güçlendirmek için çalışacağız. Hedefimiz, 2030 yılına kadar Türkiye'nin kreatif endüstride yılda 80 milyar doların üzerinde bir hacim üretmesini sağlamak. Bu hedef doğrultusunda sektördeki tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde olacağız ve kreatif potansiyelimizi en üst düzeye çıkaracağız" dedi.

ULUSLARARASI ZİRVE

Meclis, yeni dönemde uluslararası alanda Türkiye'yi temsil edecek bir uluslararası kreatif zirve düzenleyerek çok sayıda ülkeden kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirmeyi planlıyor. Başkan Kavame yapılacak zirvenin, Türkiye'nin kreatif endüstrilerini uluslararası platformda daha görünür kılmak ve sektör temsilcilerine iş birliği imkanları sunmak adına önemli bir adım olarak değerlendirdi.