Ali Yerlikaya'yı hedef alan troller, Soylu adına çalışmış



Adı yakın zamana kadar İBB adaylığı için geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 'kalbinin kırık' olduğu iddia edildi. Gazeteci Nuray Babacan, "Adı İBB başkanlığı için geçen Yerlikaya’nın kendisi aleyhinde yürütülen kampanyadan AKP’li trolleri sorumlu tuttuğunu ve bunların Süleyman Soylu ekibi olduğunu iddia ettiğini" aktardı.

'KALBİ KIRIK BİR BAKAN'

Gazeteci Nuray Babacan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, AKP'nin İBB Başkan adayı olma sürecinde aleyhinde kampanya yürüten ekibin önceki dönem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ait olduğunu iddia ettiğini yazdı.

Babacan, "Kurum’un adaylığı ‘kalbi kırık’ bir bakan yarattı AKP’nin İstanbul dosyasında neler var?" başlıklı bugünkü yazısında konuyla ilgili şu iddiayı paylaştı:

"Önce adaylığı istemeyen sonra potaya giren Yerlikaya’dan vazgeçilme gerekçelerinin en önemlisinin, 'Bağımsız hareket etme potansiyeli' olduğunu yazmıştık. Yerlikaya’nın Atatürkçü söylemi, aşırı muhafazakar taban tarafından da pek benimsenmedi. Yerlikaya’nın kendisi aleyhine oluşturulan bu havadan AKP’li trolleri sorumlu tuttuğunu ve bunların Süleyman Soylu ekibi olduğunu iddia ettiğini aktaralım."