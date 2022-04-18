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Çarşaflı hırsızlık çetesi çökertildi 6 tutuklama var

İstanbul'da lüks semtlerde çarşaf giyen ve maske takarak kimliklerini saklayan, 5 kadın 7 kişilik çete çökertildi, 6 tutuklama var.

18 Nisan 2022 Pazartesi 00:56
Çarşaflı hırsızlık çetesi çökertildi 6 tutuklama var

Çarşaflı hırsızlık çetesi çökertildi 6 tutuklama var


İstanbul polisinin bir süredir peşinde olduğu çarşaflı hırsızlık çetesi sonunda yakalandı. Girdikleri binalarda boş olduğunu tespit ettikleri dairelerden hırsızlık yapan 5'i kadın 7 kişilik hırsızlık çetesinin üyeleri gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

İstanbul'da özellikle lüks semtlerde gündüz saatlerinde meydana gelen evlerden hırsızlıklar üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Yapılan çalışmalarda bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülenen hırsızların tanınmamak için çarşaf giydikleri tespit edildi.


üphelilerin bina sakini ya da ziyaretçi gibi girdikleri apartmanlarda boş olduğunu tespit ettikleri dairelerin kapı göbek kilitlerini kırdıkları belirlendi. Görüntülerde evlere girdikten sonra para ve ziynet eşyalarını çaldıkları öğrenilen şüphelilerin geldiklerini bir bavula doldurarak hızla uzaklaştıkları görüldü.

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