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Aciller ve yoğun bakımlarda kış yoğunluğu

Kış mevsimi, soğuk hava dalgası ve kar yağışı sonrası hastanelerin acil servisleri ile yoğun bakın servisleri mevsim hastalıkları nedeniyle doldu.

29 Ocak 2024 Pazartesi 20:15
Aciller ve yoğun bakımlarda kış yoğunluğu






Aciller ve yoğun bakımlarda kış yoğunluğu



Türkiye kış mevsimini solunum yolları rahatsızlığındaki artışla karşıladı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeliz Karakan, üst solunum yolu şikayetiyle hastanelere başvuranların sayısında ciddi artış gözlemlendiğine dikkat çekerek, hastalıklardan korunmak için alınması gereken önlemleri sıraladı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeliz Karakan, son aylarda üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle hastanelerin acil servislerinde yaşanan yoğunluğa dikkat çekti.

Özellikle öksürük, ağrı ve ateş gibi şikayetlerin fazla olduğunu dile getiren Dr. Karakan, “Bu şikayetlerin bir ay kadar devam etmesi insanlarda yeni bir salgın olup olmadığı endişesi oluşturuyor” dedi.

“ŞİKAYETLER 1 AY SÜREBİLİYOR”

İnsanların evlere kapanmasına neden olan korona virüsün yeni varyantlarla etkisini devam ettirdiğini belirten Dr. Yeliz Karakan, şöyle konuştu:

"Koronavirüste, ölüm riski büyük oranda azaldı. Ancak bulaşıcılık halen devam ediyor. Koronavirüs salgınının yeni varyantlarının yanı sıra grip (Influenza) ve RSV gibi hastalıklar da ülkemizde sık görülmeye başladı. Son zamanda acil servislere başvuran çocuk ve yaşlı hastaların sayısındaki artış dikkat çekici. Aslında virüslerin belirtileri birbirine çok benziyor. Enfeksiyonlar, yüksek ateş, boğaz ağrısı, kas ağrısı ve öksürük gibi şikayetlerle kendini gösteriyor.

Burada en dikkat çekici şey ise, şikayetlerin 1 aya yakın devam etmesi olarak karşımıza çıkıyor. Şikayetlerin bir ay kadar devam etmesi ise yeni bir salgın olup olmadığı endişesi yaşatıyor. Aslında bilinen yeni bir salgın yok. Bu şikayetlerin uzun süre devam etmesi Influenza, RSV ve Covid 19 salgınlarının bir arada görülmeye başlanmasından kaynaklanıyor. Bazı hastalar aslında iyileşirken, aslında başka bir virüse yeniden yakalanıyor. O yüzden de şikayetler tekrar başlıyor."

“HİJYEN VE MESAFE ÖNEMLİ”

Önümüzdeki aylarda vaka sayılarında artış yaşanabileceğini belirten Dr. Karakan, Özellikle çocuklarda, 65 yaş üzerinde ve kronik rahatsızlığı olanlarda hastalığın daha ağır seyrettiğini söyleyerek, bu nedenle bebeklerin, 65 yaşın üzerindekilerin, kronik rahatsızlığı olanların belirti baş gösterdiği an geç kalmadan hekime başvurarak, hızla tedaviye başlamalarının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Dr. Karakan, virüslerden korunmak için fiziksel mesafe kurallarına uyulmasının, maske takılmasının, hijyene önem verilmesinin, bağışıklık sistemini kuvvetlendirici yönde beslenme veya takviye gıda almanın, kapalı alanların sık sık havalandırılmasının, mevcut aşıların korona virüsün yeni varyantlarından korunmak için önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Acil ServisYoğun Bakım
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