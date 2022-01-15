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Kalbiniz için en kötü 8 gıda | Uzmanı uyardı

Fast food burgerler, işlenmiş tütsülenmiş etler, margarinlerin tamamı, pizzalar, kızarmış yiyecekler... Kalbini seven bu yiyeceklerden uzak dursun.

15 Ocak 2022 Cumartesi 08:11
Kalbiniz için en kötü 8 gıda | Uzmanı uyardı

Kalbiniz için en kötü 8 gıda

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekeriya Nurkalem, kalbinizi uzun yıllar sağlıklı tutmak için alışveriş sepetinizden ve diyetinizden uzak tutmanız gereken yiyecekler hakkında şu bilgileri verdi:

FAST-FOOD BURGERLER

Ölçülü tüketildiğinde, yüksek kaliteli, otla beslenmiş sığır eti bazı kalp sağlığı yararlarına sahip olabilir. Ancak hayvanlardan elde edilen doymuş yağlar, özellikle karbonhidratlarla birleştirildiğinde kalp sağlığı üzerinde zararlı bir etkiye sahip. Daha düşük kaliteli malzemeler ve sağlıksız pişirme yöntemleri kullanma eğiliminde olan fast-food restoranlarından kaçınmak gerek. 

İŞLENMİŞ VE TÜTSÜLENMİŞ ETLER

Sadece altı ince dilim şarküteri, önerilen günlük sodyum seviyesinin yarısını içerebilir. Sodyumun yüksek tansiyonla bağlantısı nedeniyle insanların çoğunluğu tuz kısıtlamalı bir diyette olmalıdır. 

Ayrıca herkesin ilaca ihtiyacı yok. Bazen yüksek tansiyonu olan hastalar sadece diyetlerini ayarlayarak önemli iyileştirmeler yapabilirler.

PİZZA

Pizza, tuzlu yiyecekler listesinde yer alıyor. (Diğer tuz bombaları arasında çorbalar, çeşniler ve salata sosları bulunuyor). Pizzanın sodyum içeriği ve doymuş yağı, siz ekstra peynir ve et bazlı soslar koydukça çok yükselir. Dışarıda yemek yerken veya sipariş verirken kendinizi bir veya iki dilimle sınırlayın ve sebzeli sosları tercih edin.

KIZARMIŞ YİYECEKLER

Patates kızartması, kızarmış tavuk ve kızarmış atıştırmalıklar gibi kızarmış yiyeceklerin tüketimi kalp hastalığı riskinin artmasıyla ilişkili. Geleneksel kızartma yöntemleri, kötü kolesterol türünü yükselttiği ve iyi türü düşürdüğü gösterilen bir tür yağ olan trans yağlar oluşturur.

Evde sebzeli tavada kızartma yapıyorsanız ve bunu zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağıyla hazırlıyorsanız, kesinlikle yanlış bir şey yok. Fakat çoğu insanın tipik kızarmış yiyecekler olarak anladığı, evde hazırlamadığınız türlerden kesinlikle kaçınılmalıdır.

ŞEKERLİ TAHILLAR

Kahvaltılık gevrekler gibi dengeli bir diyetin parçası gibi görünen yiyeceklere bile şeker yüklenebilir. Sabahları rafine karbonhidratlar ve şekerler yemek, iltihaplanma üretecek ve kan şekerini yukarı ve aşağı hareket ettirecek, bu nedenle gün boyunca daha fazla şeker isteyeceksiniz. Bunun yerine, tam buğday ekmeği üzerine bir yumurta veya avokado ile birlikte meyve yenebilir.

KURABİYELER VE HAMUR İŞLERİ

Çoğu unlu mamül, özellikle ticari olarak üretilenler şekerle doludur ve muhtemelen doymuş yağlardan (tereyağı veya palmiye yağı gibi) veya trans yağlardan yapılır. 

MARGARİN

Tereyağı gibi doymuş yağlarla ilişkili kardiyovasküler riskler hakkında tartışmaya yer olabilir. Daha kesin olan şey, trans yağları yüksek diyetlerin bir kişinin kalp hastalığı riskini kesinlikle artırdığıdır.

Trans yağlar, oda sıcaklığında katı olan ve genellikle tereyağına daha sağlıklı bir alternatif olarak pazarlanan margarinlerde yaygındır. 

DİYET İÇECEKLER

Yağsız ve sıfır kalorili olabilir, ancak diyet içeceklerin karanlık bir yanı vardır. İnsanlar diyet sodalarının sağlıklı oldukları izlenimi altındalar ve gerçekten değiller. Bunun yanında kola ile obezite ve diyabet gibi kalp hastalığı risk faktörlerinin gelişimi arasında bağlantı kuran araştırmalar devam ediyor.

Bazı araştırmalar, diyet gazlı içecekler içen kişilerin, normalde tüketeceklerinden daha fazla kalori alma ve tüketme eğiliminde olduğunu gösterirken, diğer araştırmalar, diyet gazozdaki kimyasalların aslında gastrointestinal bakterileri değiştirebileceğini ve insanları kilo almaya daha yatkın hale getirebileceğini gösteriyor. Bu tür içecekler de kalp için sağlıklı bir seçim değil.

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