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Kulaktan Dolma Bilgiler ile Sağlığınızla Oynamayın

Yeni Tip Koronavirüs ( Covid -19) salgınında bazı hastalıkların ve ilaçların virüse karşı daha riskli olduğu konusunda ortaya atılan iddialar kişilerde de kafa karışıklığına neden oluyor.

24 Ocak 2021 Pazar 00:04
Kulaktan Dolma Bilgiler ile Sağlığınızla Oynamayın

Kulaktan Dolma Bilgiler ile Sağlığınızla Oynamayın

Öyle ki vatandaşlar virüse karşı risk oluşturduğu düşüncesi ile bazı rahatsızlıkların tedavisini doktora danışmadan bırakıyor. Tedavi süreci yarıda bırakılan sorunların başında ise bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanmaları nedeniyle romatizmal hastalıkların geldiğinin altını çizen Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Romatoloji Uzmanı Dr. Tuğrul Kıvanç, “Kulaktan dolma bilgiler ile hastalar tedavilerini bırakabiliyor. Asıl risk burada başlıyor.   Çünkü, iyi yönetilmeyen romatizma hastalıkları sizi ve vücudunuzu enfeksiyonlara karşı açık hale getirebilir” İfadelerini kullandı.

Koronavirüs ortaya çıktığı ilk günden beri ‘bunları yapmak sizi koruyor’ ‘bu hastalıklar virüse karşı riskli’ gibi birçok iddia ortaya atıldı. Bazıları bilimsel araştırmalar ile kanıtlanırken bazıları ise sadece iddia olarak kaldı. Hal böyle olunca kişilerde de kafa karışıklığı oluştu.  Nitekim romatizma hastalığının yarattığı “yüksek iltihaplı” durumdan dolayı hastaların bazı enfeksiyonları kapma riskinin yüksek olması bu sorunun salgının başlangıcında COVID-19 enfeksiyonu açısından risk altında bir hastalık grubu olarak düşünülmesine neden oldu.  Fakat yapılan araştırmalar bu durumun böyle olmadığını net bir şekilde ortaya koydu.   2020 American College of Rheumatology (ACR) Convergence’da yapılan araştırmaya göre, romatizmal hastalıkları olan kişilerin COVID-19 ile enfekte olma olasılığının yüksek değil daha düşük olduğunu buldu. Uzmanlar da vatandaşları daha ciddi sağlık sorunları karşılaşmamaları için kulaktan dolma bilgiler ile tedavilerin ertelenmemesi yönünde uyarıyor.  

Bu Dönemde Hassasiyetimiz 2 Kat Olmalı

Hastaların rahatsızlıkları ile ilgili hassasiyetinin bu dönemde 2 katına çıkması gerektiğine vurgu yapan Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Romatoloji Uzmanı Dr. Tuğrul Kıvanç, “Virüs kadar hızlı ilerleyen kulaktan dolma bilgiler hem hastayı hem de doktorları olumsuz etkiliyor.  Virüse karşı ‘risk” durumu hastanın hangi romatizmal hastalığa sahip olduğu ve hangi ilaçları kullandığına göre kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bu nedenle her iltihaplı romatizma hastasını aynı sepete koymayıp, ilaçların kesilip kesilmemesi kararı genelleştirilmemesi lazım.  Hastanın “risk tespit durumunu” uzman Romatoloji hekimi en iyi şekilde değerlendirir ve kararı kişiye özel olarak belirler.  Şiddetli vakalarda ve akabinde bağışıklık sistemini baskılayan ilaç verme durumu olan “ağır immünüsupresif” hastalar en çok risk altındadır. Fakat her romatizma ilacı immün sistemini baskılamaz ve hatta bazı romatizma ilaçlarının yoğun bakım gerektiren, ağır Covid-19 virüs enfeksiyonu esnasında kullanıldığı bile doğrudur.  Son bir senede alınan bilgilere göre elde edilen en önemli bulgu ise, her immünosupresif romatizma ilacının Covid-19 riskini arttırmadığının tespitidir.  Fakat, bazı “ağır romatizma” ilaçları, özellikle kortizon içeren ilaçlar 10mg’ın   üzerinde kullanıldığında hem Covid-19 virüsü kapma riskini arttırmış, hem de virüse yakalandıktan sonra, virüsün daha şiddetli bir seyir yarattığından dolayı,  hastayı tedavi için hastaneye yatırma oranını arttırmıştır.    Bu nedenle yaşadığımız süreçte ilaç bırakmak yerine hastalığın iyi yönetimi için doktorla birlikte karar vermek daha doğru bir tercih olur“ dedi.

İlaçları Bırakmak Enfeksiyon Kapma Riskini Arttırıyor

İlaçlarınızı doktorunuza sormadan bırakmanız halinde ciddi sonuçlar ile karşılaşabileceğinizi vurgulayan Dr. Kıvanç, sözlerine şöyle devam etti: “Romatizma ilaçlarınızı bıraktığınızda veya azalttığınızda iltihaplı romatizmanız alevlenir. Bu durum vücudunuzdaki iltihap oranını arttırıp hem romatizma ağrılarınızın nüks etmesine yol açar ve daha önemlisi bağışıklık sisteminizi zorlayıp zayıf durumda bırakabilir hem de enfeksiyon kapma riskinizi arttırabilir. Bilimsel çalışmaların verilerine göre, romatizma ilacı kullanan hastalar ile genel toplum arasında Covid-19 virüs kapma oranı benzerdir ve virüsü kaptıktan sonra da akıbeti benzer tıbbi sonuçlar göstermektedir” ifadelerini kullandı. 

Son Güncelleme: 24.01.2021 00:59
Anahtar Kelimeler:
Korona
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