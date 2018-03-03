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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: Toplam 997 Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısına ulaştık

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Araştırma, geliştirmeye ve tasarıma verdiğimiz desteğin karşılığını almaya başladık. Bugün itibarıyla ülkemizde toplam 997 Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısına ulaştık." dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: Toplam 997 Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısına ulaştık

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Araştırma, geliştirmeye ve tasarıma verdiğimiz desteğin karşılığını almaya başladık. Bugün itibarıyla ülkemizde toplam 997 Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısına ulaştık." dedi.

03 Mart 2018 Cumartesi 17:29
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: Toplam 997 Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısına ulaştık

HATAY (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Araştırma, geliştirmeye ve tasarıma verdiğimiz desteğin karşılığını almaya başladık. Bugün itibarıyla ülkemizde toplam 997 Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısına ulaştık" dedi.

Özlü, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Teknoloji ve Ar-Ge Uygulama ve Araştırma Merkezinin (MARGEM) açılışında, bütün üniversitelerde araştırma, geliştirme seferberliği başlattıklarının söyledi.

Üniversite, bilim iş birliğini ülkenin gelişmesi yolunda, en önemli araçlardan biri olarak gördüklerini belirten Özlü, şöyle konuştu:

"Emek yoğun üretimden, teknoloji yoğun üretime doğru giden sanayimizin, bilgi ve bilimle çağı yakalayacağını biliyoruz. Bu nedenle araştırmaya, gelişmeye, inovasyona, tasarıma, her zamankinden daha fazla yatırım yapıyoruz. Araştırma, geliştirmeye ve tasarıma verdiğimiz desteğin, karşılığını almaya başladık. Bugün itibarıyla ülkemizde toplam 997 Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısına ulaştık. Biliyorsunuz geçen seneki hedefimiz bin Ar-Ge ve tasarım merkeziydi, bu sene mart ayı başındayız ve sayı 997, İnşallah birkaç gün içinde bu sayı bine ulaşacak ve bu tasarım ve Ar-Ge merkezlerimizle Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına katkıda bulunacağız. Bu yılın ilk yarısında bin Ar-Ge merkezi, 250 tasarım merkezi hedefliyoruz."

Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle üniversiteler arasında kuvvetli bir bağ kurmayı hedeflediklerini anlatan Özlü, üniversitelerdeki ana bilim dallarıyla, doktora yapan ve lisansüstü programa katılan öğrencileri, özel sektörün Ar-Ge merkezlerinde müşterek çalışmayı ön gören bir program icra edeceklerini vurguladı.

Özlü, amaçlarının daha çok öğrencinin endüstriyel doktora yapmalarını teşvik etmek olduğunu ifade etti.

Özel sektördeki Ar-Ge merkezleriyle üniversiteleri eşleştirmek istediklerini dile getiren Özlü, "Bunu da TÜBİTAK'ın yeni yapılanmasında, önemli görevlerinden birisi haline getireceğiz. Bundan sonraki hedefimiz yıl sonuna kadar bin 500 Ar-Ge ve tasarım merkezini sanayimizin hizmetine sunmak." dedi.

"Türkiye'yi ileriye taşıyacak anahtar teknolojidir"

Bilim, sanayi ve teknolojinin sadece kendi alanlarıyla sınırlı olmadığını ifade eden Özlü, şöyle devam etti:

"Üreteceğimiz her teknoloji, ülkemizin geleceğine koyduğumuz önemli bir tuğladır. Bilimde alacağımız her mesafe, küresel rekabette ülkemizi üst basamaklara taşıyacaktır. Her sanayi atılımı, başı dik bir ülke olma yolunda, elimizi güçlendirecektir. Bunun için diyoruz ki Türkiye'yi ileriye taşıyacak anahtar, teknolojidir. Teknoloji üretmeyen bir Türkiye'nin, parlak bir geleceği olamaz. Türkiye'nin geleceği teknolojidir ve biz teknoloji üreterek Türkiye'de bir sıçrama, ilerleme sağlayacağız. Cari açığımızı kapatmanın yolu, yüksek teknolojiye sahip ürünler üretmekten geçiyor."

Özlü, akademik rehavet istemediklerinin altını çizerek "Çünkü gerçekten ben gittiğim her ilde üniversitelerimize uğruyorum devletimizin, hükümetimizin, üniversitelerimizin araştırma alt yapısını geliştirmesi noktasında çok önemli yatırımları var, çok önemli kaynak aktarmaları var." diye konuştu.

Küçük şirketleri destekleyeceklerini aktaran Özlü, açılışını yapacakları merkezin bilim dünyasına hayırlı olmasını temenni etti.

Özlü, bütün hedeflerinin Türkiye'yi bilim merkezi, teknoloji üssü ve ileri sanayi ülkesi yapmak olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından merkezin açılış kurdelesi kesildi. Özlü ve beraberindekiler, merkezi gezerek yetkililerden cihazlar ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kadroya geçen işçilerle sohbet

Özlü, açılış sonrası da üniversite bünyesinde çalışan ve kadro alan işçilerle selamlaştı.

Bakan Özlü, işçilerin arasında yer alan Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu'nun ağabeyi Selahattin Pamukçu'ya da başsağlığı diledi.

Pamukçu, Bakan Özlü'ye "Vatan sağ olsun" diyerek teşekkür etti.

Muhabir: Lale Köklü

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Ekonomi
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