"Dijitalleşme tüketim alışkanlıklarını dönüştürüyor"

ESKİŞEHİR (AA) - Teknoloji şirketi Lenova'nın Türkiye Pazarlama Direktörü Aysun Karabıyık Sarıkaya, "Teknoloji baş döndüren bir hızla gelişirken, artan dijitalleşmeyle tüketiciler ve tüketim alışkanlıkları da baştan aşağı dönüşüyor." dedi.

Sarıkaya, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, tüketicilerin değişen ve gelişen teknoloji karşısında hep daha iyisini talep ettiğini, teknolojinin de buna karşılık vermek üzere durmaksızın ilerlediğini söyledi.

"Teknoloji baş döndüren bir hızla gelişirken, artan dijitalleşmeyle tüketiciler ve tüketim alışkanlıkları da baştan aşağı dönüşüyor." ifadesini kullanan Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Türkiye'de internet kullanıcı sayısı 66,4 milyona ulaşırken, mobil internet kullanıcı sayısı ise 55,3 milyonu buldu. İnternet kullanımında kadın erkek dağılımı birbirine yakın seviyedeyken, gençlerin önde olduğunu görüyoruz. Sosyal medyadaki rakamlar da oldukça çarpıcı. Facebook’ta 44 milyon aylık kullanıcı, Twitter’da 13,5 milyon aylık kullanıcı rakamlarına ulaşmış Türkiye'de bu mecralara yönelik yüzde 90'lar oranındaki mobil kullanımla da dünyada bu alanda 7. sıradayız. Türkiye teknolojik gelişmelere hep açık durumda."

Sarıkaya, bugün olduğu gibi gelecekte de belirleyici teknoloji eğilimlerine, yapay zeka, nesnelerin interneti ve üç boyutlu yazıcıların öncülük edeceğini dile getirdi.