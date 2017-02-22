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22 Şubat 2017 Çarşamba 17:47

Bodrum açıklarında ağır tahrik: Atina gerginlik peşinde

Atina Ege'de gerginlik politikasını özenle tırmandırmayı sürdürüyor. Türk ve Yunan Sahil Güvenlik birimleri arasında yaşanan hareketli anlar kameralar tarafından görüntülendi

Bodrum açıklarında ağır tahrik: Atina gerginlik peşinde
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Bodrum açıklarında ağır tahrik: Atina gerginlik peşinde

Ege'de çok sayıda Türk adacığı ve kayalığını işgal eden Yunanistan, Türk karasuları ihlalini sürdürüyor. Son iki haftadır sık sık iki ülkeye ait savaş gemilerinin burun buruna geldiği bölgede bugün tansiyon daha da yükseldi.



Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk Sahil Güvenlik birimleri, Kardak kayalıkları bölgesine hızla yönelerek Türk karasularını ihlal etmeye çalışan Yunan güçlerine müdahale etti.

Kardak krizinin 21'inci yılı nedeniyle Türk Sahil Güvenlik birimlerinin bölgedeki önleme ve devriye çalışmaları 25'inci günde de devam etti. Her iki ülkenin Sahil Güvenlik botları, sabah saatlerinden itibaren bölgede devriye görevlerini sürdürdü.

Türk Sahil Güvenlik birimleri, öğle saatlerinde devriye görevi yaptıkları sırada, Kardak kayalıkları etrafında dönen ve Türk karasularını ihlal eden Yunan Sahil Güvenlik botunu fark etti.

Bölgeye girmeye çalışan Yunan botu ile Türk Sahil Güvenlik ekipleri arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Sahil Güvenlik birimleri, Yunan güçlerinin Türk karasularına girmesini engellemek için yoğun çaba sarf etti.

Hareketlilik Yunan güçlerinin bölgeden uzaklaştırılmasıyla sona erdi. Yaşanan hareketli anlar kameralarca görüntülenirken, zaman zaman telsiz konuşmalarına da yansıdı.

Öte yandan Kardak kayalıkları bölgesinde seyreden yaklaşık 15 metre uzunluğundaki bir yelkenli tekne de kısa süreli hareketliliğe neden oldu.

Yelkenli teknenin Kardak kayalıkları yakınlarından uluslararası sulara yöneldiğini fark eden Yunan güçleri tekneye yanaştı. Bu sırada bölgede hazır bekleyen Türk Sahil Güvenlik birimleri de yelkenli tekneyi ve Yunan güçlerini Kardak kayalıkları bölgesinden izledi.

Bir süre bölgede yavaş seyreden tekne, Yunan güçlerinin kontrolünün ardından seyrine devam etti.Türk ve Yunan güvenlik güçlerinin Kardak kayalıkları civarındaki bekleyişi sürüyor.
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