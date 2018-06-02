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Esed rejimi ve YPG/PKK petrol takasında anlaştı

Suriye'nin Deyrizor ilinde Esed rejimi ve terör örgütü YPG/PKK arasında petrol takasını öngören anlaşma sağlandı . Örgüt, işgal ettiği en büyük petrol yatağı El Ömer'den verdiği her 100 varil ham petrol karşılığında rejimden 75 varil mazot alacak .

Esed rejimi ve YPG/PKK petrol takasında anlaştı

Suriye'nin Deyrizor ilinde Esed rejimi ve terör örgütü YPG/PKK arasında petrol takasını öngören anlaşma sağlandı . Örgüt, işgal ettiği en büyük petrol yatağı El Ömer'den verdiği her 100 varil ham petrol karşılığında rejimden 75 varil mazot alacak .

02 Haziran 2018 Cumartesi 13:15
Esed rejimi ve YPG/PKK petrol takasında anlaştı

Esed rejimi ve YPG/PKK petrol takasında anlaştı

DEYRİZOR/ANKARA (AA) - MUHAMMED MİSTO/ADHAM KAKO - Terör örgütü YPG/PKK ve Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde örgütün işgalindeki en büyük yataklardan El Ömer'den çıkartılan petrolü takas etme konusunda anlaşmaya vardı.

AA'nın Deyrizor'daki güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, YPG/PKK terör örgütü Deyrizor'da işgal ettiği en büyük petrol yatağı El Ömer'den elde ettiği ham petrolü mazot karşılığında rejimle takas konusunda anlaştı.

Anlaşma gereği, YPG/PKK'nın rejime verdiği her 100 varil ham petrol karşılığında rejimden 75 varil mazot alacak.

Ekim 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın El Ömer yatağından çekilmesinin ardından onlarca ABD askeri YPG/PKK'lı teröristlerin safında bölgeyi koruma altına almıştı.

Kaynaklar, ülkenin en zengin petrol yatağı niteliğindeki El Ömer'den günde yaklaşık 15 bin varil petrolün çıkarıldığını kaydetti.

Rejim ve YPG/PKK yaklaşık bir yıl önce Suriye'de örgütün işgal ettiği Haseke ilindeki sahalardan çıkarılan petrolün gelirini paylaşma kararı almıştı.

ABD destekli terör örgütü, Suriye'de petrol kaynaklarının yaklaşık yüzde 70'ini işgal ediyor.

Deyrizor'daki enerji kaynakları

Irak sınırına hakim Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına sahip. Kenti ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusu Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatağı barındırıyor.

Bu petrol sahaları, tahmini hesaplamalara göre Suriye'nin enerji kaynaklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Terör örgütü, Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Koniko'yu 23 Eylül 2017'de ele geçirirken, 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en büyük petrol sahası El Ömer'i işgal etmişti.

Ülkedeki bütün petrol rafinerileri ise rejim güçlerinin kontrolü altında bulunuyor.

Son Güncelleme: 02.06.2018 20:40
Anahtar Kelimeler:
YPG/PKKPetrolEsedDeyrizor
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