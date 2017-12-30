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Hollanda'da, Türkiye'ye destek veren Türklere dava

Türiye ile Hollanda arasında büyük krize neden olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın bu ülkeye yaptığı gezi sırasındaki olaylarda skandal gelişme.

Hollanda'da, Türkiye'ye destek veren Türklere dava

Türiye ile Hollanda arasında büyük krize neden olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın bu ülkeye yaptığı gezi sırasındaki olaylarda skandal gelişme.

30 Aralık 2017 Cumartesi 11:16
Hollanda'da, Türkiye'ye destek veren Türklere dava

Hollanda'da, Türkiye'ye destek veren Türklere dava

2017 referandum sürecinde, yurt dışında seçim kampanyası yürüten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı atlı polislerle taciz eden, Kaya'nın Türk konsolosluğuna girmesini saatlerce engelleyen Hollanda hükümeti yeni bir skandala imza attı. Aradan 9 ay geçmesine rağmen, krizi yeniden hortlatan Hollanda hükümeti, Bakan Kaya'ya 11 Mart gecesi destek veren Türk vatandaşları hakkında dava açmmaya başladı.

DAVA AÇILANLAR ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR
Hollanda Savcılığı, Rotterdam ziyareti sırasında engellenen Bakan Kaya'ya destek veren 2'si çocuk 6 kişi hakkında dava açtı. Hollanda Savcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın engellenmesini protesto eden 6 kişi hakkında dava açtı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma sonucunda gözaltına alınan 2'si çocuk 6 kişinin şiddete başvurdukları gerekçesiyle yargılanacağı belirtildi.

Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek konuşma yapmayı planlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal eden Hollanda hükümeti, 11 Mart 2017 tarihinde de Bakan Kaya'nın Türk konsolosluğuna girişine izin vermemişti.

Rotterdam'da başkonsolosluğa geçmesine müsaade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Bakan Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla ve polis eskortuyla Almanya'ya gitmeye zorlanmıştı.

Hollanda güvenlik güçleri, Kaya'ya destek vermek için gelen binlerce Türk vatandaşına polis köpekleri ve atlı polisleri kullanarak sert şekilde müdahale etmişti.

Rotterdam Başkonsolosluğu önünde bekleyen Türk vatandaşlarına yönelik polis şiddetinde, en az 7 kişi yaralanmış ve 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkilerin düzelmesinin iyi olabileceğini belirtmiş ve "İlişkilerin düzelmesinin iyi olacağını düşünüyorum. Türkiye bir NATO ortağıdır. Şu anda iki ülkede de büyükelçilik yok. Yani yaşananlar bir tiyatro değildi." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Afrika ziyaretleri sonrasında dönüş uçağında Avrupalı liderlerle yaşanan gerilimler hakkında konuşmuş, "Onlar benim eski arkadaşlarım. Bana yanlış yaptılar. Sorunlar oldu ama son görüşmelerimiz gayet iyi" ifadelerini kullanmıştı.

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