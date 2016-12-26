İnternette dolaşan yalan haber nükleer krize neden oldu

NÜKLEER GÜÇ OLDUĞUMUZ UNUTULMASIN

Pakistan ile İsrail arasında krize neden olan haberin sosyal medyada üretilen yalandan ibaret olduğu ortaya çıktı. İsrail Savunma Bakanı Yaalon'un adı kullanılarak üretilen yalan bilgi Pakistan tarafından ciddiye alınarak 'Nükleer güç' uyarısında bulundu. İsrail Savunma Bakanı Yaalon'un açıklaması krizi sona erdirdir.ABD ve Avrupa'nın uzun süredir tartıştığı sosyal medya yoluyla yayılan yalan haberlerden biri bu kez uluslararası bir gerilime neden oldu.isimli sitede yer alan ve İsrail Savunma Bakanı Moshe Yaalon'a atfedilen, sözler İsrail ve Pakistan arasındaki ilişkileri gerdi. Habere göre, İsrail Savunma Bakanı Pakistan'ın Suriye'ye asker göndermesi durumunda, Pakistan'ı nükleer bir saldırıyla yok edeceklerini söylüyordu.Bu habere inanan Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif'ın, İsrailli meslektaşına yanıtı gecikmedi. Asif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail Savunma Bakanı, küstah bir biçimde Pakistan'ın Suriye'de DEAŞ'a karşı oynayacağı rol için nükleer tehditte bulunmuş. İsrail, Pakistan'ın da bir nükleer devlet olduğunu unutuyor." ifadelerini kullandı.Asif'ın bu açıklamasından kısa bir süre sonra İsrail Savunma Bakanlığı, Pakistanlı bakana yine Twitter üzerinden cevap vererek tartışmaya açıklık getirdi. Bakanlığın hesabından yapılan paylaşımda; "Savunma Bakanı Yaalon'a atfedilen sözler asla söylenmedi. Pakistan Savunma Bakanı tarafından gündeme getirilen haberler tamamen gerçek dışı." ifadeleri kullanıldı.Yanlış anlaşılmanın giderilmesinin ardından Pakistan Savunma Bakanı Asif, ülkenin nükleer programının tamamen özgürlüklerini korumak için olduğunu söyledi.