Oscar heykelciği çalındı: Törenlerde hırsız şoku
Dünyanın ilgiyle izlediği Oscar Ödül Töreni'nde geceye damgasını bir hırsız vurdu. Oscar heykelciğini çalan hırsız kısa sürede yakalandı. En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazana Frances McDormand'a verilen Oscar heykelciği çalınmasının ardından davetliler büyük şok yaşadı.
Oscar Ödül Töreni'nden En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan Frances McDormand'a verilen Oscar heykelciği çalındı. Ancak hırsız çok kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı...
CNN'e konuşan McDormand'ın temsilcisi, ünlü aktris ödül töreninden sonra verilen baloya katıldığı sırada bir kişinin Oscar heykelciğini alarak salondan çıkmaya çalıştığını belirtti.
Los Angeles Polis Departmanı Sözcüsü, 47 yaşındaki bir adamın hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındığını ve Oscar heykelciğinin McDormand'a geri döndüğünü açıkladı.
Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri isimli filmdeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştı. McDormand daha önce 1997 yılında Fargo isimli filmdeki performansıyla aynı ödülü kucaklamayı başarmıştı.