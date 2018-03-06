Oscar heykelciği çalındı: Törenlerde hırsız şoku

Oscar Ödül Töreni'nden En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan Frances McDormand'a verilen Oscar heykelciği çalındı. Ancak hırsız çok kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı...