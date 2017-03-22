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22 Mart 2017 Çarşamba 13:07

Rakka'da Amerikan katliamı; Okul binası vuruldu, yüzlerce ölü var

DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon içindeki Amerikan savaş uçaklarının Rakka’nın batısında yüzlerce sığınmacının yaşadığı bir okul binasını vurduğu, yüzlerce kişiyi katlettiği ortaya çıktı.

Rakka'da Amerikan katliamı; Okul binası vuruldu, yüzlerce ölü var
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Rakka'da Amerikan katliamı; Okul binası vuruldu, yüzlerce ölü var

Terör örgütü DEAŞ bahanesiyle bölgeyi kan gölüne çeviren batılı ülkeler adeta insanlık suçu işliyor. Geçtiğimiz hafta Halep yakınlarında bir caminin yatsı namazı sırasında vurulmasının ardından bu kez Rakka'da bir okul binası vuruldu. Okula sığınan tamamı kadın ve çocukladan oluşan yüzlerce kişinin saldırı sırasında öldüğü iddia ediliyor.

ABD öncülüğündeki koalisyonun Rakka'da bulunan bir okula hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü. Saldırıda tümü kadın ve çocuklardan oluşan yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğinden endişe edildiği bildirildi

Pazartesi gecesi gerçekleşen saldırı Rakka’nın 30 km batısında Fırat Nehri kıyısındaki Mansura beldesine düzenlendi.

Yerel kaynaklar, saldırıda Hama, Humus ve Rakka’dan göç eden 50 civarında ailenin kaldığı bir okulun hedef alındığını savunarak, binanın enkaza döndüğünü, tümü kadın ve çocuklardan oluşan yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğinden endişe edildiğini bildirdi.

Bölgenin terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde olduğunu ancak okul binası çevresinde hiçbir DEAŞ unsuru bulunmadığını belirten kaynaklar, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

İKİNCİ SALDIRI TABKA'DA

Yerel kaynaklar aynı saatlerde düzenlediğini bildirdikleri bir diğer saldırıda, Rakka’nın batısındaki Tabka ilçesinin hedef alındığını, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan en az 40 sivilin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden kaynaklar ölü sayısının artmasından endişe duyuyor.

Rakka ve çevresinin DEAŞ kontrolünde olması nedeniyle çoğu zaman görsel materyallerin kamuoyuna ulaştırılabileceği internet erişimi bulunamıyor.

Bölgenin sık sık ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona bağlı savaş uçaklarınca hedef alınması nedeniyle yerel kaynaklar son saldırıların da aynı şekilde gerçekleştirildiğini tahmin ediyor.
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