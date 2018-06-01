Yunanistan'da tutuklu teröristin Türkiye'ye iadesi kararlaştırıldı

ATİNA (AA) - Yunanistan'da yakalanan ve Türkiye'de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "aranan teröristler listesi"nde yer alan Turgut Kaya'nın Türkiye'ye iadesi kararlaştırıldı.
Yunan medyası, Yunanistan Yüksek Mahkemesinin (Arios Pagos), Türkiye'nin talebi üzerine hakkında İnterpol tarafından tutuklama emri çıkarılan ve şubat ayında Yunanistan'a giriş yapmaya çalışırken yakalanan 45 yaşındaki terörist Kaya'nın Türkiye'ye iadesi yönünde karar verdiğini duyurdu.
Yunanistan'daki adli prosedüre göre, Adalet Bakanının, suçluların mahkeme tarafından verilen ülkelerine iade kararına itiraz hakkı bulunuyor.,
Muhabir: Mehmet Hatipoğlu