Astım ve bronşiti olan bu mağaraya koşuyor

Tokat'ın keşfedilmemiş gizemli bölümleriyle dolu ünlü Ballıca Mağarası bayram tatili boyunca 15 bine yakın vatandaşı ağırladı. Mağaranın sağlık turizmine kazandırılmasını isteyen Pazar ilçesi sakinleri, ziyaretçilerin şifa bularak memleketlerine döndüğünü iddia ediyor. Rusya, Hollanda ve Almanya'dan gelen turistlerin internette Ballıca Mağarası için övgü dolu videolar yayınladığını söyleyen vatandaşlar yetkililerden tanıtım konusunda destek bekliyor.

UNESCO DÜNYA MİRASI GEÇİCİ LİSTESİNDE

Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan ve oluşumu milyonlarca yıla dayanan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki doğa harikası Ballıca Mağarası’nı 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 14 bin 565 kişi ziyaret etti...



İl merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyünde, 1085 rakımlı tepede bulunan mağara, dünyanın en büyük ve görkemli mağaraları arasında gösteriliyor.

Ortalama hava sıcaklığı 18 derece ve nem oranı yüzde 54 olan mağara, milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitler ile dikkat çekiyor.

ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

Keşfedilmemiş bölümleriyle gizemini koruyan Ballıca Mağarası’nı yurt içinden çok sayıda kişi ziyaret ediyor.

ASTIM VE BRONŞİT HASTALARI ZİYARET EDİYOR

Mağaranın tedavi edici özelliği dolayısıyla ziyaretçiler arasında astım, bronşit ve KOAH rahatsızlığı bulunanlar da sıklıkla yer alıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürü İhsan İkinci, Ballıca Mağarası’nı 9 günlük bayram tatilinde 14 bin 565 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini söyledi.



