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Ekonomi:
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21 Haziran 2017 Çarşamba 19:36

Dilencinin üzerinden 7.500.TL nakit para çıktı

Dilencinin üzerinden 7.500.TL. nakit para çıktı

Dilencinin üzerinden 7.500.TL nakit para çıktı
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Dilencinin üzerinden 7.500.TL nakit para çıktı
Dilencinin üzerinden 7.500TL nakit para çıktı.Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ramazan ayında dilencilere yönelik yaptığı operasyonlarına aralıksız devam ederken, dilencilik yapan 75 yaşındaki K.Y.’yi, merkez Hürriyet Caddesi’nde yakaladı. Her yerinden para çıkan dilenci Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Detaylı aramada dilencinin üzerinden toplam 7 bin 50 lira nakit para çıktı.
Tunceli’den dilenmek için Elazığ’a geldiğini ve bir haftada paraları topladığını itiraf eden dilenci K.Y.’ye zabıta ekipleri tarafından 109 TL para cezası kesildi. Dilencinin topladığı 7 bin 50 TL’ye ise el konuldu.
sözcü
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Dilenci
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