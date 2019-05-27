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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılıyor

Ramazan Bayramı öncesi SGK ve Bağ-Kur emeklilerine ödenen bayram ikramiyesinin ne zaman yatırılacağı netleşti..

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılıyor

Ramazan Bayramı öncesi SGK ve Bağ-Kur emeklilerine ödenen bayram ikramiyesinin ne zaman yatırılacağı netleşti..

27 Mayıs 2019 Pazartesi 23:14
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılıyor

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılıyor


12 milyon emekli vatandaşın beklediği bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimleri öncesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından seçim beyannamesinde yer alan her bayramda emekliye 1.500 TL bayram ikramiyesi sözü, bir yıl sonra AK Parti iktidarı tarafından hayata geçirildi. Geçtiğimiz yıl ilk kez emekliye ödenen 750 ile 1.000 TL arasındaki bayram ikramiyesi bu yıl Ramazan Ayı'nın son haftası ödeniyor. 

Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? sorusunun cevabını  Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk,  açıkladı. 12 milyon emekliye merakla beklediği tarihi ve kimlerin ikramiye alacağı haberin devamında.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN

Emeklilere bayram ikramiyesi 31 Mayıs Cuma günü ödenecek.

Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları 1, 2 ve 3 Haziran’da yatacağını belirten bakan Selçuk, Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarının her ayın 1’i ila 5’i arasında ödendiğini hatırlattı.

Bakan Selçuk, 4 ve 5 Haziran’a denk gelen aylık ödemelerinin 3 Haziran 2019 tarihinde Pazartesi günü yapılacağını söyledi.

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALACAK?

Bayram ikramiyesi, ödemenin yapıldığı tarihte SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödenecek. Ayrıca aylık almakta olan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilecek.

Mayıs ayına kadar emekli aylığı bağlanmış olan yeni emekliler de ikramiye alabilecek. Ancak, haziranda emekli olacak kişiler ilk bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı’nda almaya hak kazanacak.
 

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