Emekli ek ödenek peşinde, her ay 344 TL istiyor

Emekliler Derneği'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve TBMM'de sıkı takibe aldığı ek ödenek talebi için STK'lardan destek geldi..



Emekli ek ödenek, intibak zammı ve promosyon artışı için gözler hükümütte. Emekliler Derneği'nin hazırladığı öneriye siyasi partilerden destek bekleniyor. Memurlara verilen aile yardımının emeklilere de ödenmesi masaya geliyor. Hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği, konuyu gündeme taşıdı. Talep hayata geçerse emekliler aylık 344 lira ek gelir alabilecek.



Geçtiğimiz günlerde yine Ankara’yı mesken tutan Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, Emekliler promosyon, ikramiye, ek ödeme gibi uygulamalarla maaşlarına ilave gelir elde edebilirken, bunlara bir yenisinin daha eklenmesi için genel merkez nezdinde yoğun bir çalışma başlattıklarını bildirdi.

EMEKLİLER DE AİLE YARDIMI İSTİYOR

Başkan Degen ayrıca, Türkiye Emekliler Derneği, “Kamu çalışanlarına ödenen aile yardımını, tüm emeklilere de aile yardımı desteği olarak getirilsin” çağrısı yineledi.

Emeklilerin maaş oranlarında iyileştirme yapması için hükumetten beklentilerinin devam ettiğini dile getiren Başkan Ahmet Degen, “Genel merkezimiz ile yaptığımız yoğun temas ve istişarelerden sonra üyelerimizi maddi anlamda rahatlatacak ek ödenek için genel başkanımız Kazım Ergün sıkı bir şekilde çalışıyor. Beklentimiz sadece ek ödenek değil tabi ki, İntibak zamlarının da takipçisiyiz. Bu konuda da Genel Merkezimiz ve Şube Başkanları olarak gerek Türkiye büyük millet meclisinde ve gerekse bakanlıklar nezdinde temaslarımızı sürdürüyoruz” dedi.

