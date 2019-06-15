Türkiye için Moody's'te gece yarısı şok karar



Türkiyi ile ABD arasındaki krizde, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Pentagon'un yörüngesine girdi. Mody's, gece yarısı Türkiye'nin kredi notunu düşürdü.

Türkiye'nin S-400 tercihi Amerikan kökenli kredi derecelendirme kuruluşlarını harekete geçirdi. Pentagon yanlısı kredi notu açıklaması gece yarısı uluslararası piyasalarda TL'nin dalgalanmasına neden oldu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi notunu B1'e indirdi. Kararın duyulmasının ardından uluslararası piyasalarda dolar, TL karşısında 5.88'den, 5.91'e kadar çıktı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi notunu bir basamak düşürerek Baa3'ten B1'e indirdi. Görünüm negatif olarak bırakıldı.

Bu not yatırım yapılabilir seviyenin dört basamak altında. Standard & Poor's da Türkiye'yi B+ notuyla aynı seviyede değerlendiriyor. Fitch's ise BB ile yatırım yapılabilir seviyenin iki basamak altında değerlendiriyor.

ANKARA'DAN ANINDA TEPKİ



Hazine ve Maliye Bakanlığı karara tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Moody's'in kararı Türkiye ekonomisinin temel göstergeleriyle bağdaşmamakta. Kuruluşun analizlerinin nesnelliği ve tarafsızlığı soru işareti yaratmakta" denildi.