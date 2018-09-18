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Ünlü Lüks marka Türkiye'de havlu attı: Fiyatları cep yakıyordu

Türkiye'de lüks markalar yüksek fiyatla satmasıyla ünlü mağaza tüm mağasalarını kapattığını duyurdu.

Ünlü Lüks marka Türkiye'de havlu attı: Fiyatları cep yakıyordu

Türkiye'de lüks markalar yüksek fiyatla satmasıyla ünlü mağaza tüm mağasalarını kapattığını duyurdu.

18 Eylül 2018 Salı 11:01
Ünlü Lüks marka Türkiye'de havlu attı: Fiyatları cep yakıyordu

Ünlü Lüks marka Türkiye'de havlu attı: Fiyatları cep yakıyordu


Dünyaca ünlü lüks markaları Türkiye pazarına taşıyan Bilstore kepenklerini indiriyor. Bilsar’ın bünyesinde faaliyet gösteren Bilstore Türkiye’deki tüm mağazalarını kapattı. Lifestyle alışveriş konseptini hayata geçiren Bilstore’un Nişantaşı, Kanyon, Erenköy, Akmerkez  ve Tünel gibi merkezi lokasyonlarda mağazaları bulunuyordu. Firma 2005 yılından itibaren Türkiye’de hizmet vermeye başlamıştı. İstanbul sosyetesinin ünlü isimlerinin alışveriş yaptığı mağazalar zincirinin kapanma kararı şirketin internet sitesinde yer aldı.

EKONOMİK KOŞULLAR NEDENİYLE KÜÇÜLMEYE GİDİLDİ

Bilsar’ın Yönetim Kurulu Başkanı Selman Bilal  yaptığı açıklamada, tekstil alanında ihracata yöneldiklerini bu sebeple iç pazarda küçülmeye gittiklerini söyledi. Bilal , “Türkiye’deki tüm Bilstore mağazalarını kapattık. Malum yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle ihracata yöneldik. Bu sebepten dolayı Bilstore mağazalarının faaliyetlerini durdurduk” dedi.

MALİ KAYNAKLARI BİR YERDE TOPLAMAK İSTEDİK

Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı uzun vadeli bir önlem aldıklarını belirten Bilsar’ın Yönetim Kurulu Başkanı Selman Bilal,”  Bu dönemde mali kaynakları bir yerde toplamak gerekiyor. Bu sebeple iç pazardaki faliyetlerimizi durdurduk. Daha çok ihracata yöneldik. Bu konuda da başarılıyız. İhracat hacmimiz gayet iyi..” yorumunda bulundu. Bilstore mağazası bünyesinde Fred Perry, Nike, Adidas, Costume National, Superga gibi markaların ürünlerini satıyordu.

ÖZEL MARKALARI BULUNUYORDU

Özel markaların exclusive ürünlerini bir araya getiren ve farklı sunuş tarzıyla perakendecilik anlayışına yeni bir kategori ekleyen Bilstore 2005 yılı sonunda kapılarını açan Nişantaşı Abdi İpekçi Bilstore daha sonra Kanyon, Erenköy, Akmerkez ve Tünel'de açtığı mağazaları ile ünlü markaların seçilmiş kıyafetlerini, aksesuardan elektroniğe, CD'den kitaba kadar yüzlerce ilginç ürün seçeneği sunuyordu.

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