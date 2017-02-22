Yabancılar Türkiye'de konut aldığında KDV ödemeyecek.Maliye Bakanı Naci Ağbal yaptuğı açıklamada yabancıların ülkemizden konut almaları durumunda KDV ödemeyeceklerini açıkladı.Ağbal Yabancılar ülkemizde konuta büyük ilgi gösterdiğini belirterek bunun daha cazip olması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.NTV'ye konuk olan Maliye Bakanı Naci Ağbal konuşmasının diğer bölümlerinde bütçe harcamalrında olağandışı bir durum olmadığını belirterek,vergi gelir kalemlerinde 2017 ocak ayında büyük artış olduğunu söyledi.,Ocak ayında 1.5 milyar TL. yeniden yapılandırma ödemesi yapıldığını belirten Maliye bakanı Naci Ağbal yapılan düzenlemelerin bunda büyük rol oynadığını söyledi.Yine ekonomide sektörel vergi indirimlerinin ticareti canlandırdığını ve ekonomiye olumlu katkı sağladığını belirten Ağbal,vergi indirimlerinini etkisinin en fazla 1 milyar TL. olacağını söyledi.Başka sektörler için vergi indirimi düşünmediklerini belirten Maliye Bakanı Naci Ağbal Varlık Fonu ile ilgili olarak da şöyle konuştu."Varlık Fonu bir amaç değil araçtır.Finansal istikrara katkı sağlayacak.Orta ve uzun vadede Varlık fonu ekonominin önünü açacaktır." dedi.
Yabancıya konutta KDV yok
Yabancılar Türkiye'de konut aldığında KDV ödemeyecek.
Yabancılar Türkiye'de konut aldığında KDV ödemeyecek.Maliye Bakanı Naci Ağbal yaptuğı açıklamada yabancıların ülkemizden konut almaları durumunda KDV ödemeyeceklerini açıkladı.Ağbal Yabancılar ülkemizde konuta büyük ilgi gösterdiğini belirterek bunun daha cazip olması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.NTV'ye konuk olan Maliye Bakanı Naci Ağbal konuşmasının diğer bölümlerinde bütçe harcamalrında olağandışı bir durum olmadığını belirterek,vergi gelir kalemlerinde 2017 ocak ayında büyük artış olduğunu söyledi.,Ocak ayında 1.5 milyar TL. yeniden yapılandırma ödemesi yapıldığını belirten Maliye bakanı Naci Ağbal yapılan düzenlemelerin bunda büyük rol oynadığını söyledi.Yine ekonomide sektörel vergi indirimlerinin ticareti canlandırdığını ve ekonomiye olumlu katkı sağladığını belirten Ağbal,vergi indirimlerinini etkisinin en fazla 1 milyar TL. olacağını söyledi.Başka sektörler için vergi indirimi düşünmediklerini belirten Maliye Bakanı Naci Ağbal Varlık Fonu ile ilgili olarak da şöyle konuştu."Varlık Fonu bir amaç değil araçtır.Finansal istikrara katkı sağlayacak.Orta ve uzun vadede Varlık fonu ekonominin önünü açacaktır." dedi.