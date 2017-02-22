﻿
Ekonomi:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Şubat 2017 Çarşamba 08:18

Yabancıya konutta KDV yok

 Yabancılar Türkiye'de konut aldığında KDV ödemeyecek.

Yabancıya konutta KDV yok
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Yabancıya konutta KDV yok

   Yabancılar Türkiye'de konut aldığında KDV ödemeyecek.Maliye Bakanı Naci Ağbal yaptuğı açıklamada yabancıların ülkemizden konut almaları durumunda KDV ödemeyeceklerini açıkladı.Ağbal Yabancılar ülkemizde konuta büyük ilgi gösterdiğini belirterek bunun daha cazip olması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.NTV'ye konuk olan Maliye Bakanı Naci Ağbal konuşmasının diğer bölümlerinde bütçe harcamalrında olağandışı bir durum olmadığını belirterek,vergi gelir kalemlerinde 2017 ocak ayında büyük artış olduğunu söyledi.,Ocak ayında 1.5 milyar TL. yeniden yapılandırma ödemesi yapıldığını belirten Maliye bakanı Naci Ağbal yapılan düzenlemelerin bunda büyük rol oynadığını söyledi.Yine ekonomide sektörel vergi indirimlerinin ticareti canlandırdığını ve ekonomiye olumlu katkı sağladığını belirten Ağbal,vergi indirimlerinini etkisinin en fazla 1 milyar TL. olacağını söyledi.Başka sektörler için vergi indirimi düşünmediklerini belirten Maliye Bakanı Naci Ağbal Varlık Fonu ile ilgili olarak da şöyle konuştu."Varlık Fonu bir amaç değil araçtır.Finansal istikrara katkı sağlayacak.Orta ve uzun vadede Varlık fonu ekonominin önünü açacaktır." dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Maliye Bakanı Naci Ağbal
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kecci yoğurdu: Yoğurdun gerçek tadını özleyenlere gelsin Kecci yoğurdu: Yoğurdun gerçek tadını özleyenlere...
Emekli promosyonu kızıştı,yakınını getirene ilave 100 TL Emekli promosyonu kızıştı,yakınını getirene...
THY’den Amerika atağı THY’den Amerika atağı
ABD işgal ettiği ülkeye 22 milyar dolarlık silah sattı ABD işgal ettiği ülkeye 22 milyar dolarlık silah...
Rusya’dan flaş karar,yasağı kaldırmıyor Rusya’dan flaş karar,yasağı kaldırmıyor
Bodrum'daki ünlü otel icradan satıldı Bodrum'daki ünlü otel icradan satıldı
Yukarı Çık

Kecci yoğurdu: Yoğurdun gerçek tadını özleyenlere...

Haberi Oku