YPG/PKK'nın elinden kurtarılan siviller sağlık taramasından geçirildi

HATAY (AA) - Türk askeri, Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK unsurlarından arındırılan Afrin'in Hasırki köyünde sivilleri sağlık muayenesinden geçirerek ilaç dağıttı.

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

TSK'ye ait birlikler, Hatay sınırı karşısındaki Afrin'in Hasırki köyünü teröristlerden temizledi.

Askerin bot duyarlılığı

Aralarından çocuk ve yaşlıların da bulunduğu köydeki sivillere sağlık taraması yapan Mehmetçik'in ev sahiplerinden müsaade alarak evlere girerken botlarını çıkardıkları görüldü.

Türk askeri, sağlık taramasından geçirilen sivillere ilaç dağıtımı da yaptı.

Afrinli siviller, Türkiye'ye ve Mehmetçiklere sağlık taraması ve ilaç dağıtımından dolayı teşekkür etti.

Muhabir: Lale Köklü



