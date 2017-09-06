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Bilim dünyasının acı kaybı: Şerif Mardin hayatını kaybetti

Türk bilim insanı ve Ünlü sosyolog Prof. Dr. Şerif Mardin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bilim dünyasının acı kaybı: Şerif Mardin hayatını kaybetti

Türk bilim insanı ve Ünlü sosyolog Prof. Dr. Şerif Mardin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

06 Eylül 2017 Çarşamba 20:21
Bilim dünyasının acı kaybı: Şerif Mardin hayatını kaybetti

Bilim dünyasının acı kaybı: Şerif Mardin hayatını kaybetti

Dünyaca tanınmış Türk bilim insanı sosyolog ve siyaset bilimcisi Prof. Dr. Şerif Mardin hayatını kaybetti

Mardin, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti. En son Şehir Üniversitesi'nde öğrencilerine ders veren Mardin, yurt içinde ve yurt dışında birçok başarılıyı çalışmaya imza atması ile tanınıyor.

ŞERİF MARDİN KİMDİR?
Şerif Mardin, 1927 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Orta öğrenimine Galatasaray Lisesi'nde başladı ancak daha sonra ABD'de tamamladı. Stanford Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü mezuniyetinin ardından lisansüstü eğitimini Johns Hopkins Üniversitesi'nde tamamladı.

Doktorasını Stanford Üniversitesi'nde Hoover Institute'de "The young Ottoman movement: a study in the evolution of Turkish political thought in the nineteenth century" başlıklı tezle hazırlayan Mardin, tezinin genişletilmiş halini 1962 yılında Princeton University Press'ten "The Genesis of The Young Ottoman Thought" adıyla bastırdı.

1964 yılında çıkan diğer eseri "Jön Türklerin Siyasi Fikirleri" ile çalışmalarını taçlandırdı. İki çalışmasıyla birlikte sonraki çalışma alanını tayin etti ve Türk Modernleşmesi problematiğini genişletecek ayrıntılı makale çalışmaları yaptı. 1954-1966 yılları arasında dönemin önemli dergisi olan Forum'da yazarlık yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Şerif Mardin
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