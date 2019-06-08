Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağmur uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye'nin büyük bölümünün güneşli olacağı tahmin edilirken, Doğu Karadeniz ile Ankara çevrelerinin zaman zaman yağmurlu olması bekleniyor.
Bugün hava nasıl olacak? Ramazan Bayramı'nın ardından ise Türkiye'nin tamamı sağanak yağışların etkisi altına girecek. İl il hava durumu tahminleri haberin devamında.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Sivas, Tokat, Kars, Ardahan, Van’ın kuzey ve doğusu, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Erzurum’un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra İzmir ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın öğle saatlerinden sonra İzmir ve Denizli çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra İzmir ve Denizli çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AFYON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının yer yer parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Eskişehir ve Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
BAYBURT °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Erzurum ve Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), ilk saatlerde batısı 5 (40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş; İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
EGE DENİZİ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege açıkları ile gece Kuzey Ege açıkları 6 (50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyinin açıkları 2,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı, doğusu ile akşam geneli kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle ve akşam saatlerinde 5 (40 km/sa) kuvvetinde Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m Görüş: İyi.