Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye'nin büyük bölümünün güneşli olacağı tahmin edilirken, Doğu Karadeniz ile Ankara çevrelerinin zaman zaman yağmurlu olması bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? Ramazan Bayramı'nın ardından ise Türkiye'nin tamamı sağanak yağışların etkisi altına girecek. İl il hava durumu tahminleri haberin devamında.



METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Sivas, Tokat, Kars, Ardahan, Van’ın kuzey ve doğusu, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Erzurum’un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra İzmir ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın öğle saatlerinden sonra İzmir ve Denizli çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra İzmir ve Denizli çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AFYON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının yer yer parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Eskişehir ve Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

BAYBURT °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Erzurum ve Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), ilk saatlerde batısı 5 (40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş; İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE DENİZİ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege açıkları ile gece Kuzey Ege açıkları 6 (50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyinin açıkları 2,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı, doğusu ile akşam geneli kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle ve akşam saatlerinde 5 (40 km/sa) kuvvetinde Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m Görüş: İyi.