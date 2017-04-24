FETÖ davasında rüşvet'e suçüstü: Hakim ve avukat tutuklandı

18 NİSAN'DA OPERASYON KARARI ALINDI

RÜŞVET ALIRKEN SUÇÜSTÜ YAPILDI

SORGULARI SAATLERCE SÜRDÜ

SORUŞTURMAYI BAŞSAVCI FEHMİ TOSUN YÜRÜTÜYOR

RÜŞVET ALMAK VE VERMEKTEN TUTUKLANDILAR

Fethullahçı Terör Örgütü FETÖ suçlamasıyla tutuklu yargılanan bir işadamının tahliyesi içinisteyenve, tutuklandı. 20 yıllık hakim için rüşvete konu edilen olayın ay öncesine dayandığı iddia ediliyor.İstanbul Anadolu Adleyisi'ni sarsan rüşvet skandalı, iddiaya göre'den tutuklu bir işadamının tahliyesi karşılığı 50 bin dolar istenmesiyle başladı.Sulh Ceza Hakimi olduğu dönemde verdiği tahliye kararı karşılığında bir avukatın ofisinde para aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan A. ve avukat Serap B. "Rüşvet almak ve vermek" suçundan tutuklandı.Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir avukatın yaptığı ihbar üzerine 18 Nisan Salı günü akşam saatlerinde operasyon için düğmeye basıldı.İddiaya göre; bir avukat, Sulh Ceza Hakimliği yaptığı dönemde Hakim Hasan A.'nın FETÖ'den tutuklu iş adamı müvekkili için tahliyesi karşılığında para istediğini söyledi. Hakim Hasan A., paranın Pendik'te avukatlık bürosu olan Serap B'nin ofisine getirilmesini istedi.İhbar üzerine re'sen soruşturma işlemlerini başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, önceden seri numarası alınmış 50 bin doları iş adamıyla avukatlık ofisine gönderdi.Paranın hakim tarafından teslim alınmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Abdurrahman Üşenmez ve İstanbul Barosu'na bağlı 2 avukat, Hakim Hasan A. ve ofiste bulunan avukat Serap B.'ye suçüstü yaptı.Hakim ve avukat gözaltına alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suçüstü hükümleri gereğince suçun ağır cezalık ve kişisel suç olması, delillerin sağlıklı toplanması amacıyla gözaltı işleminin yapıldığını, soruşturmanın gizli ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan hakim Hasan A. ve avukat Serap B. 22 Nisan Cumartesi günü sabah saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. İlk olarak avukat Serap B.'nin ifadesi Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun tarafından alındı. Avukatın ifadesi yaklaşık 9 saat sürdü. Serap B.'nin ifade işleminin ardından hakim Hasan A.'nın sorgusuna geçildi. Hasan A'nın yaklaşık 7 saat süren ifadesi gece saatlerinde tamamlanırken şüpheliler için ek gözaltı süresi alındı. 23 Nisan Pazar öğle saatlerinde mahkeme ifadesine başlanan şüpheliler tutuklandı.Şüplelerin sorgusu, soruşturmayı yürüten İstanbul Anadulu Adalet Sarayı Başsavcısı Fehmi Tosun tarafından yapıldı. Başsavcı Tosun, gece 02.00'a kadar süren sorgulama sonucu her iki şüpheliyi de, "Rüşvet almak ve vermek" ile "İrtikap" suçlarından tuuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.Şüphelilerin mahkeme sorgusu gece 23.00 sıralarına kadar sürdü. Hakim H.A.'nın Avukatımahkemeda yaptığı savunmada, ses kayıtlarında aracının işadamından aldığı parayı müvekkiline vermediğini açıkça söyledğini savundu. Müvekkilini rüşvet aldığı iddia edilen işadamını tahliye etmediğini, işadamını başka hakimin tahliye ettiğini söyleyen Avukat, olaydan 7 ay sonra müvekkilinin üstüne neden gidildiğinin araştırılması gerektiğini ifade ederek, 20 yıllık hakim olan müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını istedi.Saatler süren sorgunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden Hasan A.'nın Sulh Ceza Hakimiyken tahliye verme vaadiyle para karşılığında anlaşma yaptığını, tahliye sonrası anlaşılan bedelin ödenmemesi üzerine teknik ses kaydı tutanakları olduğunu belirtti. Suçüstü esnasında ele geçirilen paraların da dosyada delil olduğunu belirten hakimlik, şüpheliler Hasan A. ve Serap B.'nin "Rüşvet almak ve vermek" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.