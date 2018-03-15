Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117690
ALTIN
165.497
DOLAR
3.8987
STERLİN
5.4256
EURO
4.8101
Federer çeyrek finalde
Federer çeyrek finalde
Süper Lig'de 26. hafta maçları hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 26. hafta maçları...
Derbide ilk golü atan takım sadece 3 kez mağlup oldu
Derbide ilk golü atan takım...
Süper Lig'de 26. hafta heyecanı başlıyor
Süper Lig'de 26. hafta heyecanı...
Avrupa futbolunda kura heyecanı
Avrupa futbolunda kura heyecanı

Vodafone Genel Müdür Yardımcısı'na Maslak'ta silahlı saldırı

Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Malik Rau'nun bulunduğu araca ateş açan saldırgan ve bağlantılı olduğu 2 kişi gözaltına alındı

Vodafone Genel Müdür Yardımcısı'na Maslak'ta silahlı saldırı

Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Malik Rau'nun bulunduğu araca ateş açan saldırgan ve bağlantılı olduğu 2 kişi gözaltına alındı

15 Mart 2018 Perşembe 14:55
Vodafone Genel Müdür Yardımcısı'na Maslak'ta silahlı saldırı


Vodafone Genel Müdür Yardımcısı'na Maslak'ta silahlı saldırı

Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Malik Rau, Maslak'taki Vodafone binasına gittiği esnada silahlı saldırıya uğradı. Rau'nun içinde bulunduğu otomobile Atatürk Sanayi Sitesi Kavşağı'nda 5 el ateş açan Ş.S. ve bağlantılı olan 2 kişi daha gözaltına alındı.


Edinilen ilk bilgilere göre olay dün Maslak Atatürk Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Malik Rau'nun içinde bulunduğu otomobile Atatürk Sanayi Sitesi Kavşağı'na geldiği esnada beyaz kepli, kirli sakallı, beyaz spor ayakkabılı bir şahıs tarafından 5 el ateş açıldı. Saldırgan ve bağlantılı olduğu 2 kişi gözaltına alındı.

Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Malik Rau ifadesinde, 2.5 senedir Türkiye'de yaşadığını herhangi bir tehdit almadığını, son dönemde kendilerinin sözleşmesini feshettiği taşeron firmalar olduğunu bunun dışında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. KAYNAK HABERTÜRK GAZETESİ Haber Nihat Uludağ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uçak kazası kurbanları gözyaşları arasında toprağa veriliyor
Uçak kazası kurbanları gözyaşları arasında toprağa veriliyor
Tramvay yolunda faciadan dönüldü
Tramvay yolunda faciadan dönüldü
Çiftlik Bank'ta son durum; Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal tutuklandı
Çiftlik Bank'ta son durum; Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal tutuklandı
Alanyalı şehit Fatih Uysal'ı binlerce vatandaş uğurladı
Alanyalı şehit Fatih Uysal'ı binlerce vatandaş uğurladı
Kur'an-ı Kerim içinde bombalı tuzak: 1 asker şehit
Kur'an-ı Kerim içinde bombalı tuzak: 1 asker şehit
PKK'lı teröristlerin cesaret hapı mı bitti: 800 bin adet yakalandı
PKK'lı teröristlerin cesaret hapı mı bitti: 800 bin adet yakalandı
Akşehirli Astsubay Ümmet Ufacık şehit düştü: Diyarbakır'dan acı haber, 3 şehit
Akşehirli Astsubay Ümmet Ufacık şehit düştü: Diyarbakır'dan acı haber, 3 şehit
Afrin'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
Afrin'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim