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3 Türk kızı, Amerika'da kazada can verdi

Üniversite öğrencileri arasında popüler olan Work and Travel programına katılan 3 genç Türk kızı, Amerika'da trafik kazasında can verdi.

3 Türk kızı, Amerika'da kazada can verdi

Üniversite öğrencileri arasında popüler olan Work and Travel programına katılan 3 genç Türk kızı, Amerika'da trafik kazasında can verdi.

15 Eylül 2017 Cuma 09:22
3 Türk kızı, Amerika'da kazada can verdi

3 Türk kızı, Amerika'da kazada can verdi


Üniversiteli öğrenciler arasında oldukça popüler olan 'Çalış ve Gez' programı kapsamında Amerika'ya gelen 3 Türk kızı, bir trafik kazasında can veddi. ABD'nin Lousiana eyaletine bağlı Jefferson Davis Parish Kasabası yakınlarında trafik kazası geçiren 3 Türk genç kız öldü, 1 kişi de yaralandı. Tuğbanur Karakaş'ın kullandığı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle şeritten çıkarak karşı yönden gelen bir araçla çarpıştı. Araç hurdaya dönerken, Tuğbanur Karataş (21) ile birlikte araçtaki Özge Nur Mollaahmetoğlu (22) ve Didem Deniz'in de (21) hayatını kaybettikleri açıklandı. Aynı araçta bulunan ve ağır yaralanan Fatih Turhan ise hastaneye kaldırıldı.


Polis, kazanın, Tuğbanur Karakaş'ın kullandığı otomobilin I-10 karayolunda şerit dışına çıkarak karşı yönden gelen bir kamyonetle çarpışması sonucu meydana geldiğini açıkladı. Kazada yaralanan 56 yaşındaki kamyonet sürücüsü Paul Albert de hastaneye kaldırıldı. Kazada can veren 3 Türk kızının 'Çalış ve Gez' (Work and Travel) programı kapsamında burada bulundukları ve Texas eyaletine bağlı Austin kentinden yola çıktıkları belirtildi.
 

Son Güncelleme: 15.09.2017 09:26
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