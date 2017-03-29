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29 Mart 2017 Çarşamba 02:52

Adana'da katliam; Misafirliğe gittikleri evde öldürüldüler

Adana Kozan'da kardeşinin evine ziyarete giden Mehmet Doğan ve ailesi burada silahlı saldırıya uğrad, katliam saldırısında en az 5 kişi öldürüldü.

Adana'da katliam; Misafirliğe gittikleri evde öldürüldüler
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Adana'da katliam; Misafirliğe gittikleri evde öldürüldüler

Adana'nın Kozan İlçesi'nde 1'i çocuk 5 kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
Olay, saat 20.30 sıralarında Çokak köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 38 yaşındaki Mehmet Doğan, imam nikahlı eşi Ayşe Ayrancı'yı da yanına alarak akşam saatlerinde ağabeyi Hüseyin Doğan'ın evine misafirliğe gitti.

Doğan kardeşler evin salonunda oturdukları sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tüfekli saldırısına uğradı. Saldırıda, Hüseyin Doğan, imam nikahlı eşi Fatma Yavuz, oğlu Hakkı Doğan (8), kardeşi Mehmet Doğan, kardeşinin imam nikahlı eşi Ayşe Ayrancı vuruldu, Yavuz'un oğlu 20 yaşındaki Görkem Temizkan ise şans eseri olayda yara almadan kurtuldu.

Temizkan'ın evden kaçarak komşularına durumu bildirmesi üzerine jandarma ve 112 Acil'e haber verildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 5 kişinin öldüğü belirlendi.

Cinayetin kim veya kimler tarafından işlendiğini tespit etmek çalışma başlatan jandarma, soruşturmaya devam ediyor.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adana'nın Kozan İlçesi'nde biri çocuk, 5 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının ardından ilçede yeni bir olay yaşanmaması için güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldı. Jandarma ile birlikte soruşturmayı sürdüren Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili İ.A. isimli kişiyi Organize Sanayi Bölgesi'nde gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen İ.A.'nın işlemlerinin ardından jandarmaya teslim edileceği belirtildi.



 
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