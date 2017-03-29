Adana'da katliam; Misafirliğe gittikleri evde öldürüldüler

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adana'nın Kozan İlçesi'nde 1'i çocuk 5 kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.Olay, saat 20.30 sıralarında Çokak köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 38 yaşındaki, imam nikahlı eşi'yı da yanına alarak akşam saatlerinde ağabeyi'ın evine misafirliğe gitti.Doğan kardeşler evin salonunda oturdukları sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tüfekli saldırısına uğradı. Saldırıda,, imam nikahlı eşioğlu(8), kardeşi, kardeşinin imam nikahlı eşivuruldu, Yavuz'un oğlu 20 yaşındakiise şans eseri olayda yara almadan kurtuldu.Temizkan'ın evden kaçarak komşularına durumu bildirmesi üzerine jandarma ve 112 Acil'e haber verildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 5 kişinin öldüğü belirlendi.Cinayetin kim veya kimler tarafından işlendiğini tespit etmek çalışma başlatan jandarma, soruşturmaya devam ediyor.Adana'nın Kozan İlçesi'nde biri çocuk, 5 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının ardından ilçede yeni bir olay yaşanmaması için güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldı. Jandarma ile birlikte soruşturmayı sürdüren Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili İ.A. isimli kişiyi Organize Sanayi Bölgesi'nde gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen İ.A.'nın işlemlerinin ardından jandarmaya teslim edileceği belirtildi.