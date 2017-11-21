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Adana'da tecavüz dehşeti; Sevgilisi kaçırdı, 5 gün boyunca..

Henüz 19 yaşında, bir hafta önce tanıştığı ayakkabıcılık yapan R.S. adlı kişi tarafından kaçırılan D.R.B. adlı genç kız, kapatıldığı bir iş yerinde 5 gün boyunca hem işkence gördü, hem de tecavüze uğradı.

Adana'da tecavüz dehşeti; Sevgilisi kaçırdı, 5 gün boyunca..

Henüz 19 yaşında, bir hafta önce tanıştığı ayakkabıcılık yapan R.S. adlı kişi tarafından kaçırılan D.R.B. adlı genç kız, kapatıldığı bir iş yerinde 5 gün boyunca hem işkence gördü, hem de tecavüze uğradı.

21 Kasım 2017 Salı 01:35
Adana'da tecavüz dehşeti; Sevgilisi kaçırdı, 5 gün boyunca..

Adana'da tecavüz dehşeti; Sevgilisi kaçırdı, 5 gün boyunca..

Adana'da 19 yaşındaki genç kız, henüz yeni tanıştığı bir erkek tarafından kaçırılarak 5 gün boyunca kapatıldığı bir işyerinde tecavüze uğradı.

Adana'da tecavüz dehşeti. İddiaya göre D.R.B.adlı genç kız, bir hafta önce tanıştığı erkek arkadaşı tarafından bir işyerine kapatılıp, 5 gün boyunca tecavüz ve darp edildiğini önü sürdü.

YOLDA POLİS TARAFINDAN TESADÜFEN BULUNDU

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Sarıyakup Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Denizli Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan D.R.B., ayakkabıcılık yapan R.S. ile tanışıp sevgili oldu. Bir haftalık sevgilisinin çalıştığı ayakkabı imalathanesine giden genç kız, iR.S. tarafından alı konuldu.

Kızlarından haber alamayan aile de polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Alı konulduğu 5 gün boyunca R.S.'nin şiddetine maruz kalan D.R.B., R.S.'nin alkol alıp sızmasından faydalanarak kaçtı. Yolda devriye gezen polislerden yardım isteyen ve vücudunun hemen her yerinde darp izi bulunan D.R.B., çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

5 GÜN BOYUNCA TECAVÜZ ETTİ

Hastanede tedavisi devam eden D.R.B., polise verdiği ilk ifadede, R.S.'nin kendisine 5 gün boyunca tecavüz ettiğini ileri sürdü. Olayın yaşandığı ayakkabı atölyesine giden polisler, R.S.'yi bulamadı. Olayın ardın kaçan R.S.'yi arayan polis, soruşturmaya devam ediyor.

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